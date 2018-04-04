Eski karısı sıcak su ve kızgın yağ ile yakmıştı işte son hali

Adana'da eski kocasını sıcak su ve kızgın yağ döküp, satırla yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli, hakim karşısına çıktı. Ayhan Akdemir savunmasını yaparken üzerindeki kıyafeti çıkartıp vücudundaki yanık yara izlerini mahkeme heyetine gösterdi.

Eski karısı sıcak su ve kızgın yağ ile yakmıştı işte son hali

Adana'da tartıştığı eski kocasını sıcak su ve kızgın yağ döküp, satırla yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan kadınının yargılanmasına başlandı. Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu Emine Sayar (40) ile Sayar’ı olay sırasında hafif şekilde yaraladığı iddiasıyla tutuksuz olan eski eşi Ayhan Akdemir (42) ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanıklara haklarındaki suçlamaları hatırlattıktan sonra savunmalarını yapmak üzere söz hakkı verdi. Sayar, Akdemir'den şikayetçi olduğunu söyledi.

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Eski karısı sıcak su ve kızgın yağ ile yakmıştı işte son hali

Olay günü eski eşinin sabaha karşı eve geldiğini ve polis baskınından kaçtığını belirtip cep telefonunu kendisine vererek, "Bana bir şey olursa cep telefonumu yok et" dediğini öne süren Sayar, şöyle konuştu: Oğlum okula gittikten sonra nafaka yüzünden tartıştık. Sürekli nafaka ödediği için 'İstediğim zaman eve gelirim' dedi. Tartışma kavgaya dönüştü. Mutfağa gidip bıçağı aldı. Aramızda boğuşma oldu. Beni itti, saçımı çekti. Bıçak salladı. Hatta karın bölgemde çizikler oluştu. Ben de kendimi korumak için neresine neyle vurduğumu hatırlamıyorum. O sırada ocaktaki kızgın yağ ve sıcak su döküldü.

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Eski karısı sıcak su ve kızgın yağ ile yakmıştı işte son hali

Ben de yandım. Kasıtlı dökmedim. Arbede sırasında satırla da vurmuş olabilirim. Olayı dramatik hale getirmek için suç unsurlarını dağıtarak mizansen hazırlamış. Çocuklarıma beni yıllarca cezaevinden çıkarttırmayacağını, süründürmek için elinden geleni yapacağını söylemiş. Kasıtlı olmadı. Kendimi korudum."

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Eski karısı sıcak su ve kızgın yağ ile yakmıştı işte son hali

Ayhan Akdemir ise savunmasını yaparken üzerindeki kıyafeti çıkartıp vücudundaki yanık yara izlerini mahkeme heyetine gösterdi.

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