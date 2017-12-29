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Eski iPhone skandalı! Apple kasıtlı yapmış özür diledi

Eski iPhone skandalı! Apple kasıtlı yapmış özür diledi

Eski iphone telefonları özellikle yavaşlattığı ortaya çıkan Apple'dan tarihi skandal için özür geldi. Yanlış anlama olduğunu iddia eden Apple özür açıklamasını yazılı olarak duyurdu. Apple eski iphone modellerini yenileri satsın diye kasıtlı olarak yavaşlatıyor.

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Eklenme Tarihi: 29-12-2017 09:43 - Güncelleme: 29-12-2017 09:43

Apple, geçtiğimiz günlerde eski model cihazlarının ömrünü uzatmak ve pillerindeki güçsüzleşmeyi dengelemek için bilerek yavaşlattığını kabul etmişti. Bu itiraftan sonra teknoloji devi Apple'dan özür açıklaması geldi.

Konuyla ilgili birçok yanlış anlamanın olduğu savunulan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"Biliyoruz ki bazılarınız Apple'ın sizi hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyor. Özür diliyoruz. Bu konuyla ilgili bir çok yanlış anlama var, bu nedenle konuyu açıklığa kavuşturmak ve yaptığımız bazı değişiklikler hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Her şeyden önce, biz yaptığımız güncellemeler ile herhangi bir Apple ürününün kullanım ömrünü kasıtlı olarak kısaltacak veya kullanıcı deneyiminin kalitesini düşürecek bir şey yapmadık ve asla yapmayacağız. En büyük amacımız her zaman müşterilerimizin sevdiği ürünleri yaratmak ve iPhone'ları olabildiğince uzun süre kullanılabilecek şekilde üretmektir."

IPHONE KULLANICILARI DAVA AÇIYOR

ABD’nin Kaliforniya Eyaleti sakini Violetta Mailyan, iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatarak insanları daha yeni iPhone modelleri almaya teşvik etmesi nedeni ile Apple'a 1 trilyon dolarlık tazminat davası açtı. Bunu yeni davaların izlemesi bekleniyor. Daha önce Reddit kullanıcıları, eski iPhone’ların yavaşladığından şikayetçi olarak şirketin bu etkiyi elde etmek için özel güncellemeler kullandığı tahmininde bulunmuştu.

Apple tartışmalar üzerine yaptığı açıklamada eski model telefonları kasıtlı olarak yavaşlattıklarını kabul etmiş ancak bunun amacının 'telefonların daha uzun süre kullanılabilmesini sağlamak' olduğunu savunmuştu.

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