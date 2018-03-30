Eski halini unutun! Nur Yerlitaş kilo verdi bambaşka biri oldu

Şehitler için sarf ettiği skandal sözler nedeniyle herkesin tepkisini çeken ve bu yüzden birçok arkadaşıyla arası açılan modacı Nur Yerlitaş, bu kez farklı bir konuyla gündemde. Jüri üyeliği yaptığı programda sadece huysuz tavırlarıyla değil aynı zamanda kilolarıyla da dikkatleri üzerine çeken Nur Yerlitaş, geride bıraktığımız yılın son aylarında bir diyet programına başlamıştı. İşte o diyet o kadar etkili oldu ki Nur Yerlitaş bambaşka biri olarak instagramında göründü... Şimdi herkes ünlü modacının diyetini merak ediyor.
NUR YERLİTAŞ NASIL ZAYIFLADI ? : Nur Yerlitaş ömrü hayatında ilk kez bu kadar çok zayıflayınca herkes nasıl kilo verdiğini sormaya başladı. İlk başta ünlü modacının mide ameliyatı olduğu sanıldı. Ancak Nur Yerlitaş verdiği bir röportajda mide ameliyatı geçirmediğini bir diyet programını uyguladığını söyledi.
NUR YERLİTAŞIN DİYETİ : Nur Yerlitaş fazla kilolarını 11 aya bölmüş ve ona uygun bir diyetle yola çıkmış. Diyetin kurallarına uyduğu için midesinin ve doğal olarak da porsiyonlarının küçüldüğünü söyleyen Nur Yerlitaş, bu yöntemi mide ameliyatı olmaktan daha sağlıklı bulduğunu söyledi.
Daha önce de bir çok kez kilo verme diyeti yapan Nur Yerlitaş bu kez muradına ermiş görünüyor. Bu görüntüsünü instagram hesabından yeni paylaştı. İşte Nur Yerlitaş'ın son hali;
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