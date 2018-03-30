Eski halini unutun! Nur Yerlitaş kilo verdi bambaşka biri oldu

Şehitler için sarf ettiği skandal sözler nedeniyle herkesin tepkisini çeken ve bu yüzden birçok arkadaşıyla arası açılan modacı Nur Yerlitaş, bu kez farklı bir konuyla gündemde. Jüri üyeliği yaptığı programda sadece huysuz tavırlarıyla değil aynı zamanda kilolarıyla da dikkatleri üzerine çeken Nur Yerlitaş, geride bıraktığımız yılın son aylarında bir diyet programına başlamıştı. İşte o diyet o kadar etkili oldu ki Nur Yerlitaş bambaşka biri olarak instagramında göründü... Şimdi herkes ünlü modacının diyetini merak ediyor.