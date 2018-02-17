Eski halini unutun! İşte Gürkan Uygun'un yeni imajı

GQ Türkiye, 2017’de başarıları ve stiliyle dikkat çeken erkekleri ve yılın kadınının seçildiği gecede ortaya çıkan oyuncu Gürkan Uygun, yeni imajıyla herkesin dikkatini çekti.

Gürkan Uygun, 2017 yılında başarıları ve stilleriyle dikkat çeken erkekler ile yılın kadınının seçildiği GQ Türkiye ‘Men of the Year 2017’ ödül törenine katılan isimler arasındaydı.

YENİ İMAJIYLA BOY GÖSTERDİ

Burak Deniz’e ‘Yılın Yükselen Oyuncusu’ ödülünü takdim eden Gürkan Uygun, ekranlara döneceği ‘Mehmed Bir Cihan Fatihi’ dizisi için büründüğü yeni imajıyla sahnede boy gösterdi.

MEMATİ KARAKTERİNE HAYAT VERMİŞTİ

43 yaşındaki oyuncu Gürkan Uygun, uzun yıllar 'Kurtlar Vadisi' dizisinde 'Memati' karakterine hayat vermişti.





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