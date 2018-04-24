Eski halinden eser yok şimdi! Cem Yılmaz bambaşka biri oldu

Fazla kilolarına diyet ve sporla savaş açan ünlü komedyen Cem Yılmaz, 4 ayda 17 kilo vermeyi başardı. Son filmi “Arif v 216”nın hazırlık ve çekim sürecinde aldığı kilolarla çok konuşulan ünlü komedyen, kendisini de rahatsız eden kilolardan kurtulmak için bir diyetisyen ve spor eğitmeni ile çalışmaya başladı. Yılmaz, çabalarının karşılığını aldı ve hızla zayıfladı.