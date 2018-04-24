Eski halinden eser yok şimdi! Cem Yılmaz bambaşka biri oldu

Fazla kilolarına diyet ve sporla savaş açan ünlü komedyen Cem Yılmaz, 4 ayda 17 kilo vermeyi başardı. Son filmi “Arif v 216”nın hazırlık ve çekim sürecinde aldığı kilolarla çok konuşulan ünlü komedyen, kendisini de rahatsız eden kilolardan kurtulmak için bir diyetisyen ve spor eğitmeni ile çalışmaya başladı. Yılmaz, çabalarının karşılığını aldı ve hızla zayıfladı.
KENDİSİYLE ALAY ETTİ: Aldığı kilolarla sosyal medyada çok konuşulan Yılmaz, paylaştığı bir fotoğrafla kendini Ti'ye aldı. Komedyen göbeğini büyüttüğü bir fotoğrafı paylaşarak, "Ünlü komedyen sevenlerini üzdü! Aşırı kilo alan komedyen, gözlerden uzak tatil yapıyor" notunu yazdı. 4 ayda verdiği kilo 17’yi bulan Cem Yılmaz, spor ve diyete aynı azimle devam ediyor.
Geçtiğimiz yazı oğlu Kemal ile Çeşme’de geçiren Cem Yılmaz, eski sevgilisi Özge Sabuncu ile Bodrum’da görüntülenmişti.
Cem Yılmaz, rolü için aldığı kilolar yüzünden kocaman olmuş göbeği ile dikkat çekmişti.
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