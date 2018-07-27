Eski halinden eser kalmadı 32 kilo verdi! Nur Yerlitaş'ın son hali olay

Uzun zamandır ekranlarda boy göstermeyen ünlü modacı Nur Yerlitaş, sonunda ortaya çıktı. Son dönemde hem hayli kilo veren hem de tarz değişikliğine giden Nur Yerlitaş, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Mide ameliyatı olduğu iddialarını yalanlayan modacı “Uzun süredir sıkı diyetteyim. Toplam 32 kilo verdim” dedi.

BUNALIMA GİRMİŞ ZOR ZAMANLAR GEÇİRMİŞ: Nur Yerlitaş, imaj değişikliğinin nedeninin ise bunalım olduğunu söyledi: “Zor zamanlar geçirdim. Bunalıma girdim. Değişikliğin nedeni o.” Yeni sezonda ekranlarda olup olmayacağı merak konusu olurken Nur Yerlitaş, ''Henüz bir proje yok ortada olduğu zaman hepiniz duyarsınız.'' şeklinde konuştu.