Eski güzellik kraliçesi sevgilisini öldürdü 'Pişman değilim'

Sevgilisi Farid Mohammed'i bıçaklayarak öldüren 24 yaşındaki Kenya güzeli Ruth Kamande, idam cezasına çarptırıldı.

Eski güzellik kraliçesi sevgilisini öldürdü 'Pişman değilim'

24 yaşındaki Kenya güzeli Ruth Kamande, 25 yaşındaki erkek arkadaşı Farid Mohammed'i 25 bıçak darbesi öldürdüğü için idam cezası aldı.

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Eski güzellik kraliçesi sevgilisini öldürdü 'Pişman değilim'

'PİŞMAN DEĞİLİM' Erkek arkadaşını 25 bıçak darbesiyle öldüren Ruth, hazır bulunduğu mahkemede pişman olmadığını söyledi ve çok rahat davrandı.

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Eski güzellik kraliçesi sevgilisini öldürdü 'Pişman değilim'

İDAM EDİLECEK; İdam kararı veren hakim, Ruth'a insan öldürmenin hiç bir şekilde kabul edilebilir olmadığını idam yerine ceza hapis cezası vermesi durumunda başka insanlarında aynı suçu işlemeye devam edeceklerini söyledi.

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Eski güzellik kraliçesi sevgilisini öldürdü 'Pişman değilim'

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