  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Eski futbolcu Uğur Boral FETÖ itirafçısı oldu!

Eski futbolcu Uğur Boral FETÖ itirafçısı oldu!

FETÖ’nün futbol yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan eski milli futbolcu Uğur Boral itirafçı oldu. Önemli isimler veren Boral, adli kontrolle serbest bırakıldı. Boral’ın Bank Asya’ya 950 bin TL yatırdığı belirlendi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-12-2017 07:30 - Güncelleme: 26-12-2017 07:30

FETÖ/ PDY’nin futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen operasyonda daha önce gözaltına alınan eski Milli futbolculardan Ömer Çatkıç ile Zafer Biryol tutuklanırken, Bekir İrtegün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İtirafçı olduğu belirtilen eski futbolcularla ilgili soruşturmayı yürüten polisin, geçtiğimiz günlerde bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta da oynayan Uğur Boral’ı gözaltına aldığı ortaya çıktı. 17/25 Aralık sürecinde örgütün talimatı üzerine, FETÖ’nün kapatılan kurumlarından Bank Asya’ya 950 bin lira yatırdığı belirlenen Boral’ın gözaltına alındıktan sonra itirafçı olarak ifade verdiği öğrenildi.

FUTBOLCULARIN İSİMLERİNİ VERDİ: Uğur Boral’ın ifadesinde, 2003 yılında Gençlerbirliği’nde oynadığı dönemde FETÖ/PDY ile tanıştığını, düzenlenen çeşitli sohbet toplantılarına katıldığını söylediği belirtildi. Boral’ın kendi döneminde katıldığı çok sayıda sohbette yer alan futbolcuların adını da tek tek verdiği öğrenildi. Boral’ın itiraflarında önemli futbolcuların adının geçtiği öne sürüldü. Boral’ın itirafları doğrultusunda FETÖ’nün spor yapılanmasına yönelik yeni operasyonların yapılabileceği belirtildi.

FUTBOL İMAMINA BAĞLI 3 İMAM TESPİT EDİLDİ: Bu arada FETÖ’nün futbol imamı olduğu belirtilen Ali Şenel’e bağlı Anadolu illerinde görev yapan 3 ayrı imamın daha olduğu tespit edildi. HABERTÜRK’ün, “3 Temmuz imamı” başlığıyla sayfasına taşıdığı ve 3 Temmuz 2011 şike sürecinde etkin rol oynadığı belirtilen Ali Şenel’e bağlı imamların, kulüplerde görev aldığı, özellikle transfer sürecinde devreye girdikleri öne sürüldü.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TA OYNAMIŞTI: Futbolcunun transfer olmadan önce uğrayacağı ilk durağın, takımların imamları olduğu iddialar arasında. Transferlerde etkili olan imamlara yönelik soruşturmanın da sürdüğü bildirildi. Milli Takım forması giyen Uğur Boral, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta da futbol oynamıştı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Eski futbolcu Uğur Boral FETÖ itirafçısı oldu! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 26 Aralık 2017 09:39 alevi bir futbolcuyu toplantılara davet edip dini bilgiler vermek bence güzel birşey.

    CEVAP YAZ 0 2
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat