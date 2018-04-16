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Eski FBI başkanı Comey'den Trump'a şok sözler!

Eski FBI başkanı Comey'den Trump'a şok sözler!

Yarın piyasaya çıkacak 'Daha Yüksek Bir Sadakat' isimli kitabı için ilk röportajını televizyona veren James Comey, Trump'ın başkan olacak ahlaki ve tıbbi yeterliliği bulunmadığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 08:46 - Güncelleme: 16-04-2018 08:46

Geçen yıl ABD lideri tarafından kovulduktan sonra ilk kez gazetecilere konuşan Comey'nin kitabı daha piyasaya çıkmadan çok satanlar listesine girmiş durumda.Kendisini kovan ABD Başkanı Donald Trump'ı anlattığı 'Daha Yüksek Bir Sadakat' isimli kitabı daha piyasaya çıkmadan fırtına koparan eski FBI Başkanı James Comey, Trump'ın hakkında yazdığı Twitter mesajlarına televizyon ekranından yanıt verdi.

Kitabı için ilk röportajını ABC News'e veren Comey, kendisini geçen yıl kovan Donald Trump'ın başkan olacak ahlaki ve tıbbi yeterliliği bulunmadığını söyledi.

ABD liderinin gerçeklere değer veren biri olmadığını belirten FBI'ın eski bir numarası, "Başkanımız saygının cisimleşmiş hali olmalı, Trump böyle değil" dedi. Başkan Trump, röportajdan saatler önce attığı Twitter mesajlarında 'kaypak' olarak nitelediği Comey'nin hapse atılması gerektiğini savunmuştu. Trump, "Comey’nin kötü kitabındaki esas sorular nasıl olur da gizli bilgileri açıklar (hapis) ve neden Kongre’ye yalan söyler (hapis)" demişti.

Comey’nin kitabında yer verdiği, kendisiyle yaptığı özel görüşmelerin gizli olduğunu savunan Trump, "Hiçbir zaman Comey’den kişisel sadakatini istemedim. Bu adamı neredeyse hiç tanımıyorum. Birçok yalanından bir tanesi daha. Anıları taraflı ve SAHTE!" diye yazmıştı.

CNN: EN YIKICI ÇAĞDAŞ YAPIT!

ABD'de daha piyasaya çıkmadan çok satanlar listesine giren Comey'nin kitabı Daha Yüksek Bir Sadakat', yarın raflardaki yerini alıyor. CNN televizyonu, kitabı görevdeki bir başkan hakkında yazılmış en yıkıcı çağdaş yapıt olarak tanımladı.

Büyük gürültü koparan söz konusu kitapta Comey Trump'ı mafya patronuna, başkanlığını da orman yangınına benzetiyor. Kitapta "Bu başkan ahlaksız, dürüstlüğe ve kurumsal değerlere bağlı değil. Liderliği hesapçı, ego güdümlü ve kişisel sadakatle ilgili" cümlesiyle Trump'ı tanımlayan eski FBI başkanının Rusya'nın başkenti Moskova'daki otel odasında yaşananlarla ilgili verdiği detay, günlerdir en çok konuşulan konu.

Eski FBI Başkanı geçen ay attığı bir Twitter mesajında "Sayın Başkan, Amerikan halkı, söyleyeceklerimi çok yakında duyacak ve kimin şerefli olduğuna ya da olmadığına kendisi karar verebilecek" demişti.

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