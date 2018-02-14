Eski eşten 'Sevgililer Günü' dehşeti!

ADANA'da eski eşinin vurduğu kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eski eşten 'Sevgililer Günü' dehşeti!

Adana'da Mahmut Demirci, Sevgililer Günü nedeniyle barışma teklifine olumsuz yanıt veren eski eşi Zuhal Kırlangıç'ı (47) cadde ortasında pompalı tüfekle vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Kırlangıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Demirci ise yoğun bakımda.

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Eski eşten 'Sevgililer Günü' dehşeti!

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesine Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce boşandığı eşi Zuhal Kırlangıç ile barışmak isteyen Mahmut Demirci, kadının peşini bırakmadı. Bugün de Kırlangıç'ı takip eden Demirci, kadının yanına gelerek kendisini çok sevdiğini ve Sevgililer Günü'ne barışmış olarak girmek istediğini söyledi.

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Eski eşten 'Sevgililer Günü' dehşeti!

Kırlangıç'ın reddetmesi üzere öfkelenen Demirci, pompalı av tüfeğiyle kadını göğsünden vurdu, ardından da aynı silahı kendi göğsüne dayayıp, tetiği çekti. Ağır yaralanan Kırlangıç ve Demirci, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı.

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Eski eşten 'Sevgililer Günü' dehşeti!

Çok kan kaybettiği belirtilen Kırlangıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Demirci'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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