Eski eşten 'Sevgililer Günü' dehşeti!

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesine Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce boşandığı eşi Zuhal Kırlangıç ile barışmak isteyen Mahmut Demirci, kadının peşini bırakmadı. Bugün de Kırlangıç'ı takip eden Demirci, kadının yanına gelerek kendisini çok sevdiğini ve Sevgililer Günü'ne barışmış olarak girmek istediğini söyledi.