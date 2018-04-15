Eski eşlerin ekran rekabeti reyting tablosuna yansıdı

Tülin Şahin ile Memet Özer'in programları, reytinglerde karşı karşıya geliyor.

Eski eşlerin ekran rekabeti reyting tablosuna yansıdı

Tülin Şahin ile Memet Özer'in programları, reytinglerde karşı karşıya geliyor. 12 yıllık evlilikleri geçen Ağustos'ta anlaşmalı olarak biten Tülin Şahin ile Memet Özer'in sundukları programlar Cumartesi günleri reytinglerde karşı karşıya geliyor.

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Eski eşlerin ekran rekabeti reyting tablosuna yansıdı

Tülin Şahin'in Star TV'de 11.59 ile 13.08 arasında sunduğu 'Tülin Şahin'le Moda' programı ile eski eşi Memet Özer'in FOX'ta 11.17 ile 12.18 saatleri arasında sunduğu 'Memet Özer İle Mutfakta' programları bu hafta reyting sıralamasındaki aldıkları sonuçlarla şaşırttı.

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Eski eşlerin ekran rekabeti reyting tablosuna yansıdı

Total seyirci grubunda Memet Özer'in yemek programı 0.63 reyting ve 3.86 share ile 72. sırada yer alırken eski eşi Tülin Şahin'in moda programı ise 0.63 reyting ve 3.7 share ile 73. sırada yer aldı. Ünlü manken eski eşini bir basamak geriden takip etti.

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Eski eşlerin ekran rekabeti reyting tablosuna yansıdı

AB Sosyoekonomik Satatü'de ise Mehmet Özer'in programı 0.37 reyting, 3.7 share ile 95. sırada, Tülin Şahin'in programı ise 0.35 reyting ve 2.17 share ile 98. sırada kendisine yer buldu. Her iki kategoride de eski eşi Tülin Şahin'i geçen Memet Özer, bir süredir gazeteci Verda Özer ile aşk yaşıyor.Medyatava Özel

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