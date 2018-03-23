Eski eşleri kiralık katil tuttu! İnanılmaz tuzak!

Birlikte bir ilişkiye başlayan ve eski eşlerinin ölmesini isteyen Leon Jacob ve Valerie McDaniel kiralık katil tutup çifti öldürtmeye karar verdi. Leon Jacob ve Valeri McDaniel tarafından öldürülmek istenen ise Texas'ta yaşayan Meghan Verikas ve Mack McDaniel'di. Leon ve Jacob'ın vahşi planlarında hesap etmedikleri bir konu vardı..