Eski eşine benziyor diye öğrencisine çıplak fotoğrafını gönderdi! Sonrası skandal

18 yaşından küçük öğrencileriyle cinsel ilişkiye giren öğretmenler skandallarına dünya genelinde her gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak eski kocasına çok benzediği için öğrencisiyle ilişkiye giren bir öğretmen tutuklandı. Bir başka öğretmen ise sosyal medyadan "Bebeğim, arabada iki kere ilişkiye girdik" paylaşımı yapınca 15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ortçaya çıktı. İşte öğrencileriyle ilişkiye giren öğretmenlerden bazılarının ifşa olma hikayeleri...