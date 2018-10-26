Eski eşine benziyor diye öğrencisine çıplak fotoğrafını gönderdi! Sonrası skandal

Bir lisede öğretmenlik yapan kadın, eski kocasına çok benzediği için 17 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girince tutuklandı. Bir başka öğretmen de 16 yaşındaki erkek öğrencisine çırılçıplak fotoğraflar gönderip cinsel ilişkiye girince tutuklandı.

Eski eşine benziyor diye öğrencisine çıplak fotoğrafını gönderdi! Sonrası skandal

18 yaşından küçük öğrencileriyle cinsel ilişkiye giren öğretmenler skandallarına dünya genelinde her gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak eski kocasına çok benzediği için öğrencisiyle ilişkiye giren bir öğretmen tutuklandı. Bir başka öğretmen ise sosyal medyadan "Bebeğim, arabada iki kere ilişkiye girdik" paylaşımı yapınca 15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ortçaya çıktı. İşte öğrencileriyle ilişkiye giren öğretmenlerden bazılarının ifşa olma hikayeleri...

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Eski eşine benziyor diye öğrencisine çıplak fotoğrafını gönderdi! Sonrası skandal

Öğretmen Laura Bucy, eski kocasına benzediği için 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi. Skandal ortaya çıkınca da herşeyi itiraf etti...

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Eski eşine benziyor diye öğrencisine çıplak fotoğrafını gönderdi! Sonrası skandal

ABD Ohio'daki bir lisede öğretmenlik yapan Laura Bucy, temizliğe yardım eden öğrencisiyle sınıfta birliktelik yaşadı. Rezaleti önce ailesine itiraf eden öğretmen, polis tarafından gözaltına alındı ve hapse atıldı.

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Eski eşine benziyor diye öğrencisine çıplak fotoğrafını gönderdi! Sonrası skandal

32 yaşındaki kadın öğretmen Lynn Burge, 16 yaşındaki erkek öğrencisine çırılçıplak fotoğraflar gönderdi.

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