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Eski EDOK komutanı Metin İyidil'in cezası belli oldu

Eski EDOK komutanı Metin İyidil'in cezası belli oldu

15 Temmuz darbe girişimi davasında eski EDOK komutanı Metin İyidil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 15:54 - Güncelleme: 27-04-2018 15:54

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral Metin İyidil ile dönemin EDOK kurmay başkanı Hamza Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu üç general ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları ve şikayetçi sıfatıyla Başbakanlık avukatı Fatih Altınbaş katıldı. Sanıklardan Koçyiğit, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya bağlandı.

Duruşmada, tutuklu sanıklardan eski Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu, esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık Yanıkoğlu'nun savunmasını tamamlamasının ardından karar için ara verildi.

Aranın ardından Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, hükmü açıkladı. 

Buna göre, sanıklardan eski KKK EDOK Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı korgeneral İyidil, olay tarihinde tümgeneral rütbesiyle EDOK Kurmay Başkanı olan Koçyiğit ve eski Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı tuğgeneral Yanıkoğlu, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanıklardan dönemin EDOK Okullar Komutanı eski korgeneral Abdullah Barutcu, dönemin Muharebe Geliştirme Başkanı eski tuğgeneral Mehmet Topçu ve gözlem subayı Ersal Duman'ın ise üzerilerine atılı suçlardan beraatlerine karar verdi.

SAVCININ GÖRÜŞÜ
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünde, İyidil, Koçyiğit ve Yanıkoğlu hakkında "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti.

Sanıklardan Barutcu hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep eden savcı, Topçu ve Duman'a ilişkin ise beraat talebinde bulunmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ★ ★ benim Beeeeeeeeeen! ★★★ 27 Nisan 2018 16:07 ★ ★ ★ Baskın seçim sürecinde Adalet, İçişleri bakanları ile Cumhurbaşkanı görevi bırakmalı. Sadece AKP Genel Başkanı olmalı . Altında devletin uçakları, helikopterleri, lüks araçlar ile seçim olmaz!…

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