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Eski belediye başkanının kızı zimmetine 1 milyon 200 bin lira geçirmiş

Eski belediye başkanının kızı zimmetine 1 milyon 200 bin lira geçirmiş

Zonguldak Elvanpazarcık Belde Belediyesi’nde görev yaparken, açığa alınan eski belediye başkanı İsmail Şeker’in kızı Hülya Şeker, zimmetine 1 milyon 200 bin lira geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 04-01-2018 20:48 - Güncelleme: 04-01-2018 20:48

Zonguldak Elvanpazarcık Belde Belediyesi’nde muhasebe ve hesap işleri müdür vekili olarak görev yaparken, geçen 7 Eylül’de açığa alınan eski belediye başkanı İsmail Şeker’in kızı Hülya Şeker, zimmetine 1 milyon 200 bin lira geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Hülya Şeker, savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Elvanpazarcık Belde Belediyesi muhasebe ve hesap işleri müdür vekili olarak görev yapan Hülya Şeker, belediyeye ait olan banka hesaplarındaki paraların bir miktarını çeşitli tarihlerde çalışanlar aracılığıyla kendi zimmetine geçirdiği iddiasıyla geçen 7 Eylül’de açığa alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasının ardından Hülya Şeker, jandarma tarafından gözaltına alındı. Hülya Şeker’in zimmetine geçirdiği 1 milyon 200 bin liranın 400 bin lirasını iade ettiği iddia edildi.

1994 ve 1999 yılları arasında Elvanpazarcık Belde Belediye Başkanlığı görevinde bulunan İsmail Şeker’in kızı olan Hülya Şeker, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen muhasebe ve hesap işleri müdür vekili Hülya Şeker, savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • NEDEN ,,,,,,,,,,,,, 04 Ocak 2018 21:59 HANGI PARTİNİN BEL.BAŞKANIYMIŞ BU ZAT.YAZILMADIĞINA GÖRE???

    CEVAP YAZ 1 2
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