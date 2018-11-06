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Eski Belçika Kralı'na şok karar! Babalık testi yaptıracak

Eski Belçika Kralı'na şok karar! Babalık testi yaptıracak

Eski Belçika Kralı 2. Albert'in, kızı olduğunu öne süren Delphine Boel mahkemeye başvurmuştu. Mahkemeden çıkan kararla 2. Albert, 3 ay içinde DNA testi yaptırmak zorunda.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 13:42 - Güncelleme: 06-11-2018 13:42

Tacını 2013 yılında oğlu Philip'e devreden 2. Albert'e, aynı yıl Delphine Boel tarafından "babalık davası" açılmıştı. 50 yaşındaki Belçikalı Boel, 5 yıldır 2. Albert'in gerçek babası olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. 

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Brüksel mahkemesi geçen yıl Delphine Boel'in, annesi ile 1978 yılına kadar evli kalan iş adamı Jacques Boel'un "yasal kızı" olduğuna karar vermişti. Mahkemeye göre Delphine Boel, Jacques Boel'un yanında büyümüş ve uzun süre onun kızı olarak yaşamıştı.

Yasal babası değil denilmişti
Ancak Belçika Temyiz Mahkemesi bu kararı bozmuş ve iş adamı Boel'in, Delphine'nin yasal babası olmadığına hükmetmişti.

Ziyaret ediyordu
Belçika medyasına göre 2. Albert, yıllardır düzenli olarak Delphine Boel'i ziyaret etti. Ancak babalık iddiası gündeme gelince bunu reddederek ziyarete ara verdi.

Bunun üzerine Boel, Albert ile mevcut Belçika Kralı Filip'ten yasal yollarla DNA örneği elde etmeye çalışıyor.  2. Albert'in avukatı ise 84 yaşındaki müvekkilinin testi reddetme hakkı olduğunu iddia etti. Ancak avukata göre, DNA testini reddetmesi Albert'in 'hukuki olarak Boel'un babası olduğunu kabul etmesi' anlamına gelecek.

Yorum yapılmayacak
Saraydan yapılan açıklamada ise, tartışmaların 'özel alana dair' olduğunu belirterek Belçika medyasına daha hakkında yorumda bulunmayacağını söyledi.

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