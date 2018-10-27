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Eski BDP’li başkanın PKK’lı oğlundan itiraf: PKK’ya babamın teşvikiyle katıldım

Eski BDP’li başkanın PKK’lı oğlundan itiraf: PKK’ya babamın teşvikiyle katıldım

Güvenlik güçlerine teslim olan eski DTP/BDP’li başkanın oğlu Baran Demirbaş, babasının örgüte katılması için kendisini teşvik ettiğini söyledi

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 08:55 - Güncelleme: 27-10-2018 08:55

Diyarbakır Sur ilçesinin DTP/BDP'li eski Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş'ın oğlu Baran Demirbaş 17 yaşındayken, 2009'da terör örgütü PKK'ya katıldı. Örgütün dağ kadrosunda bulunan Demirbaş, sonrasında terör örgütü YPG'nin Suriye'deki alanlarına geçti. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye'de terör örgütünden kaçarak Türkiye'ye gelen "Mirza" kod adlı Baran Demirbaş, 4 Ekim'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

ÖRGÜTE KATILMASINI BABASI İSTEMİŞ
Milliyet'in haberine göre; Demirbaş'ın ifadesine Milliyet ulaştı. İfadesinde, terör örgütüne katılım sürecinde ailesinin etkisi olduğunu ileri süren Demirbaş, babası Abdullah Demirbaş'ın, örgüte katılması için kendisini teşvik ettiğini söyledi. Demirbaş, "Babam, örgüte katılarak onurlu bir yol seçtiğimi söyledi ve örgütte kalmam adına beni motive etti" dedi.

"BABAM, DÖNME DEDİ"
Örgüt içinde yaşadığı sıkıntılı sürecin ardından, örgütten kaçma kararı aldığını söyleyen Demirbaş, bu kararını babasıyla paylaştığını, fakat babasının buna karşı çıktığını belirtti. Demirbaş, "Babam, geri dönmemem ve Suriye'de kalarak YPG içerisinde faaliyet yürütmem gerektiğini söyledi. Tüm bunlara rağmen, annemin sözünü dinleyerek örgütten kaçtım" itirafında bulundu.

"ÖRGÜTE KATILMASINI ENGELLEYEMEDİK"
Baba Demirbaş ise, oğlunun örgüte katıldığı yıllarda basın yayın organlarına verdiği röportajlarda, oğlunun örgüte katılmaması için çok çaba sarf ettiklerini, ancak bu durumun önüne geçemediklerini ve bu durumdan üzüntü duyduklarını öne sürmüştü.

ANNE, "KOCAMA KIZIYORUM" DEMİŞTİ
Oğlu PKK'ya katıldığında Newsweek Türkiye’ye konuşan anne Ziynet Demirbaş, "Kocama kızıyorum, ‘bana oğlumu getirin’ diyorum. Dağa gitmek çözüm değil. Ben kendi oğluma hak vermiyorum" derken, baba Demirbaş, oğlunun dağa çıkmasının asıl nedenin, kendisinin siyaset hakkının engellenmesi olduğunu iddia etmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ KURMA SUÇUNDAN DAVA AÇILMIŞTI
Diyarbakır Sur'da iki dönem (2004-2014 arası) belediye başkanlığı yapan Abdullah Demirbaş, "Çok dilli belediyecilik" kararının ardından 2007'de işleri Bakanlığı'nca belediye başkanlığı görevinden alındı. Daha sonra tekrar aday olarak belediye başkanı oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜ KURMA SUÇUNDAN DAVA AÇILMIŞTI
Demirbaş, 2015'te Diyarbakır'da başlatılan Kırklar Dağı Konakları soruşturması kapsamında, "Terörün finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet ve yasadışı örgüt üyesi olmak" suçundan tutuklandı. Hastalığı nedeniyle, 5 Ekim 2015'te tahliye edildi. Demirbaş hakkında ayrıca, geçen yıl, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" iddiasıyla 15 ila 22,5 yıl arası hapis istemiyle dava açıldı.

TERÖRİST CENAZESİNE KATILMIŞ
İddianamede, Demirbaş'ın belediye başkanı olduğu dönemde, PKK'nın yasama organı Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Daimi Meclis üyesi olduğu belirtildi. PKK/KCK talimatı doğrultusunda, 20 ayrı eylem ve terörist cenazesine katıldığı belirlendi. İddianamede, Demirbaş'ın yurt dışından Türkiye’de faaliyet yürüten PKK/KCK terör örgütü mensuplarına verilmek üzere 45 bin 200 euro para getirdiği de yer aldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 27 Ekim 2018 09:37 Cehalet zor ,dünyanın hiçbir yerinde türkiye gibi ülke bulamazsınız,bir tek şey yapmayacaksın ihanet etmeyeceksin

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