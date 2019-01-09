Eski başbakandan Trump'a ağza alınmayacak küfür

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar için ısrarını sürdürüyor. Trump'a tepki gösteren Kanada'nın eski Başbakanı Campbell, sosyal medyadan küfürlü bir açıklama yaparak, "Gerçek bir o. ç." ifadelerini kullandı.

1993 yılında yapılan seçimleri kazanarak tarihi bir zafer kazanıp Kanada'nın ilk kadın başbakanı olan Kim Campbell, Twitter'da Trumpın, "Güvenlik ağı ile çok daha sağlam sınırlara sahip olacağız." açıklamasına tepki gösterdi. Campbell, Trump'ın Twitter paylaşımını alıntılayarak, "Gerçek bir o. ç.'dur" yorumunu yaptı. Daha önce de Trump'a sapık diyen Campbell, küfürlü paylaşımını sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine sildi.

TRUMP, DUVAR KONUSUNDA ISRARLI

Trump, Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar için 5 milyar doların üzerinde bütçe talebinde ısrarını sürdürüyor.

Bu konuda Demokratlar'la anlaşmaya varılamaması nedeniyle kaynakları kesilen bazı bakanlıklar ve federal daireler iki haftayı aşkın süredir kapalı. İki taraf arasında müzakereler devam ediyor ancak krizin yakın zamanda çözüleceği yönünde şu anda bir işaret yok.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Maliye Bakanlığı'ndan başlayarak, gelecek günlerde kapalı bakanlıklar ve daireleri tekrar açmak için ayrı ayrı tasarılar geçirmeye başlamayı planlıyor.