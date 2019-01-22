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Eski bakanlık çalışanlarına operasyon: 34 gözaltı kararı

Eski bakanlık çalışanlarına operasyon: 34 gözaltı kararı

ANKARA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 31'i ihraç, toplam 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 09:33 - Güncelleme: 22-01-2019 09:33

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerinden 30'u ihraç, 3'ü halen görevde 33 kişi ile Tarım ve Orman Bakanlığı eski çalışanı 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, çoğu 'ByLock' kullanıcısı olduğu ifade edilen şüphelilerden 27'si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmanın devam ettiği bildirildi.

18 SİVİL İMAM HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" Kemal Batmaz'a bağlı olan 18 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı çıkardı.

27'Sİ GÖZALTINDA
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 21 ildeki operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 33'ü halen görevde 51 askerden 27'si gözaltına alındı.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Yusuf 22 Ocak 2019 10:15 fetöcüler nasıl da üzülüyor.sıranın kendilerine gelmelerinden korkuyorlar dicem zaten yurtdışındalar.yok bizim için yurt dışı onlar İçin anavatan.yine de sizi bulup getireceğiz.getiremesek ye orada icabınıza bakarız inşallah.hain kafirler.

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