Eski bakanlık çalışanlarına operasyon: 34 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerinden 30'u ihraç, 3'ü halen görevde 33 kişi ile Tarım ve Orman Bakanlığı eski çalışanı 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, çoğu 'ByLock' kullanıcısı olduğu ifade edilen şüphelilerden 27'si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmanın devam ettiği bildirildi.

18 SİVİL İMAM HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" Kemal Batmaz'a bağlı olan 18 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı çıkardı.

27'Sİ GÖZALTINDA

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 21 ildeki operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 33'ü halen görevde 51 askerden 27'si gözaltına alındı.