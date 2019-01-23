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Eski 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk'e beraat

Eski 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk'e beraat

FETÖ'nün İstanbul'daki "ana darbe" davasında dosyası ayrılan ve suç tarihinde 3. Kolordu Komutanı olan tutuksuz sanık Korgeneral Erdal Öztürk'ün beraatine karar verildi.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 11:30 - Güncelleme: 23-01-2019 11:30

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin karara bağlanan İstanbul'daki "ana darbe" davasından dosyası ayrılan, suç tarihinde 3. Kolordu Komutanı olan tutuksuz sanık Korgeneral Erdal Öztürk hakkındaki suçlamalardan beraat etti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Erdal Öztürk ve avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, suç tarihinde 3. Kolordu Komutanı olarak görev yapan sanığın toplanan deliller doğrultusunda emrindeki birliklere "darbeye iştirak edilmemesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması" yönünde emir verdiğini ve darbeye kalkışan örgütsel yapıyla ilişkide olduğuna dair delil elde edilemediğini kaydetti. 

Sanığın sadece sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirilmesinin suçun sübutu için yeterli delil olarak kabul edilemeyeceğini vurgulayan savcı, sanığın mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı somut delil elde edilemediğini, buna göre atılı suçların sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığının tüm dosya kapsamında anlaşıldığını belirtti.

Savcı, sanık Erdal Öztürk'ün tüm suçlardan beraatine karar verilmesini istadi.

Erdal Öztürk son savunmasında, savcılık mütalaasına iştirak ettiğini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Erdal Öztürk hakkında "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından dava açıldığını hatırlattı. 

Heyet, sanığın üzerine atılı suçları işlemediğinin sabit olması nedeniyle tüm suçlardan beraatine karar verdi.


 

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Kaynak : AA

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