Eşinizin telefonuna boşuna casus program yüklemeyin!

TEKNOLOJi gelişti, eşlerin birbirini takip etmeleri daha da kolaylaştı... Aldatıldıklarından şüphelenip de birkaç yüz dolara satın alınan casus programları eşlerinin telefonlarına yükleyeneler, ihanetleri belgeleyip mahkemelere koşuyordu. Ancak Yargıtay, casus programlarla elde edilen delilleri boyanma davasında " hukuka aykırı delil" saydı ve "delil olamaz" kararı verdi.

Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu'nun köşesinde yer alan karara göre, casus programla delil davasında Yargıtay, kocasının telefonuna casus program yükleyen kadının mahkemeye sunduğu bu delilleri, “hukuka aykırı delil” saydı. Boşanmaya da kusur belirlemeye de esas delil kabul edilemeyeceğine karar verdi. Bu yeni kararlar benzer birçok dava için örnek niteliği taşıyor.

FACEBOOK ŞİFRESİNİ KIRIP ELDE EDİLEN DELİL DEDİL DEĞİL

Boşanma davalarında fotoğraf, kredi kartı harcamaları, faturalar, otel giriş ve çıkış kayıtları, mektup, cep telefonu mesajları, video, sosyal medya paylaşımları hepsi delil diye kullanılabiliyor. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken, bu delilin hukuka uygun şekilde elde edilmiş olmasıdır. Örneğin eşinizin Facebook şifresini kırarak Facebook mesajlarına ya da fotoğraflarına ulaşırsanız, bunlar ‘hukuka aykırı delil’ sayılıyor. Hatta bu konu cezai işlem konusu olabiliyor.

CASUS PROGRAM KAYDI HUKUKA AYKIRI DELİL

Yargıtay, kocasının telefonuna casus program yükleyen sonra da bu kayıtları mahkemeye götürüp, “Kocam beni aldatıyor. İşte kayıtları. Boşanmak ve tazminat istiyorum” diyen kadını haksız buldu. Kadının, davalı kocasının telefonuna casus program indirerek elde ettiği bu deliller ‘hukuka aykırı delil’ sayıldı ve kabul edilmedi.

Yargıtay, Medeni Kanun’un 174. maddesine göre davacı kadına ödenecek tazminat miktarını belirlemede kriter olan ‘kusur’ belirlenmesinde de casus programla elde edilen bu kayıtların dikkate alınamayacağına karar verdi.

KUSUR BELİRLEMESİNDE DE DİKKATE ALINMAZ

Kocanızın telefonuna casus program yükleyip delil elde ederseniz bu deliller ‘hukuka aykırı delil’ olarak nitelendirilerek, mahkemece boşanmaya esas delil kabul edilmez ve eşinizin kusurunun belirlenmesinde de dikkate alınmaz.