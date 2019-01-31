Eşinin üstsüz fotoğrafını takipçileriyle paylaştı

Amerikalı müzisyen ve oyuncu Ice T, model eşi Coco Austin'in uyurken çekilmiş bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

Gerçek adı Tracy Lauren Marrow olan 60 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Ice T, önceki sabah yaptığı paylaşımla herkesi şoke etti. The Law & Order: SVU dizisiyle ünlü oyuncu, model karısı Coco Austin'in üstsüz bir şekilde uyurken fotoğrafını paylaştı. Twitter

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''HER SABAH BU ÜÇ KIZLA UYANIYORUM'': Twitter'dan, 39 yaşındaki Coco, kızları Chanel ve köpeklerinin birlikte uyurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ice T, "Her sabah bu üç kızla uyanıyorum" notunu düştü. Twitter

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Ice T'nin tweet'i kısa sürede yüzlerce retweet ve binlerce beğeni aldı. Ünlü ismin Twitter'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Twitter

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