Eşinin üstsüz fotoğrafını takipçileriyle paylaştı

Gerçek adı Tracy Lauren Marrow olan 60 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Ice T, önceki sabah yaptığı paylaşımla herkesi şoke etti. The Law & Order: SVU dizisiyle ünlü oyuncu, model karısı Coco Austin'in üstsüz bir şekilde uyurken fotoğrafını paylaştı.
''HER SABAH BU ÜÇ KIZLA UYANIYORUM'': Twitter'dan, 39 yaşındaki Coco, kızları Chanel ve köpeklerinin birlikte uyurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ice T, "Her sabah bu üç kızla uyanıyorum" notunu düştü.
Bu gibi kişisel paylaşımlar genellikle Ice T'nin tarzı değil. Ünlü oyuncu genellikle işiyle ilgili paylaşımlar yapıyor.
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