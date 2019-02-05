Eşinin Süper Bowl galibiyetini böyle kutladı

Gisele Bünchen, iki çocuğuyla birlikte, eşi Tom Brady’nin Super Bowl müsabakasını stadyumda izledi. New England Patriots’un kazandığı maç sonrası ünlü model eşinin yanına giderek galibiyet sevincine ortak oldu, eşini öperek kutladı.

Eşinin Süper Bowl galibiyetini böyle kutladı

Eski model Gisele Bündchen, Amerikan futbolcusu olan eşi Tom Brady’yi takımı New England Patriot’un Super Bowl müsabakasında destekledi. 38 yaşındaki Brezilyalı model, 41 yaşındaki eşiyle fotoğrafını paylaşarak, “Arkandayım” dedi. Brady’den eşine yanıt gecikmedi ve futbolcu, “Ben de senin” mesajını yazdı.

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Eşinin Süper Bowl galibiyetini böyle kutladı

2009’dan bu yana Brady ile evli olan Bündchen, eşini yılardır maçlarında destekliyor. İki çocuğu olan çiftin çocukları da babalarını maç öncesinde destekledi. 6 yaşındaki kızları Vivian, Brady’nin formasıyla poz verdi. Annesi Gisele Bündchen de fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

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Eşinin Süper Bowl galibiyetini böyle kutladı

Bünchen de kızı Vivien ve oğlu Benjamin Rein ile birlikte maç esnasında Atlanta’daki Mercedes-Benz Stadyumu’ndaydı.

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Eşinin Süper Bowl galibiyetini böyle kutladı

New England Patriots’un Los Angeles Rams'i 13-3 skorla mağlup ettiği maç sonrası Bünchen ve çocukları, Brady’nin yanına giderek zaferini kutladı.

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