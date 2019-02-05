Eşinin Süper Bowl galibiyetini böyle kutladı

Eski model Gisele Bündchen, Amerikan futbolcusu olan eşi Tom Brady’yi takımı New England Patriot’un Super Bowl müsabakasında destekledi. 38 yaşındaki Brezilyalı model, 41 yaşındaki eşiyle fotoğrafını paylaşarak, “Arkandayım” dedi. Brady’den eşine yanıt gecikmedi ve futbolcu, “Ben de senin” mesajını yazdı.

2009’dan bu yana Brady ile evli olan Bündchen, eşini yılardır maçlarında destekliyor. İki çocuğu olan çiftin çocukları da babalarını maç öncesinde destekledi. 6 yaşındaki kızları Vivian, Brady’nin formasıyla poz verdi. Annesi Gisele Bündchen de fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.