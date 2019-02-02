Eşinin dövdüğü 5 aylık hamile Nezaket'in tedavisi sürüyor

ESKİŞEHİR'de, 7 yıllık eşi Sercan A. (25) tarafından dövülerek vücudunda kırıklar oluşan 5 aylık hamile Nezaket Nur A.'nın (24) hastanedeki tedavisi devam ediyor. Nezaket Nur A.'nın, 2 ablası ve annesi aldıkları tehditler nedeniyle kentten ayrıldıklarını söyledi.

Eşinin dövdüğü 5 aylık hamile Nezaket'in tedavisi sürüyor

Eşi Sercan A.'dan şiddet gören 3 çocuk annesi Nezaket Nur A., önceki gün yine dövüldü. Vücudunda çok sayıda kırık bulunan Nezaket Nur A., kaldırıldığı Eskişehir Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yakalanan eşi S.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Nezaket Nur A.'nın, Pazartesi günü karnındaki bebeğin sağlık durumuna göre ameliyat edileceği öğrenildi.

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Eşinin dövdüğü 5 aylık hamile Nezaket'in tedavisi sürüyor

Nezaket Nur A.'nın ablaları R.T., Y.T ve annesi N.T. ise aldıkları tehdit nedeniyle Eskişehir'den ayrıldıklarını belirtti. Abla R.T. şunları ifade etti; "Kardeşimin evlendiği günden beri şiddet görüyor. Son olayda ise vücudunda çok sayıda kırık var. Ayrıca, karnındaki bebeğin de sağlık durumundan endişe ediyoruz. Savcılığa giderek Sercan A.'dan şikayetçi olduk.

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Eşinin dövdüğü 5 aylık hamile Nezaket'in tedavisi sürüyor

Ancak yakınlarından aldığımız tehditler nedeniyle kentten ayrılmak zorunda kaldık. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Kardeşimizin bir an önce kadın sığınma evine gönderilmesini ve diğer 3 çocuğunun da o aileden alınmasını istiyoruz"

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Eşinin dövdüğü 5 aylık hamile Nezaket'in tedavisi sürüyor

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