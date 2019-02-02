Eşinin dövdüğü 5 aylık hamile Nezaket'in tedavisi sürüyor

Eşi Sercan A.'dan şiddet gören 3 çocuk annesi Nezaket Nur A., önceki gün yine dövüldü. Vücudunda çok sayıda kırık bulunan Nezaket Nur A., kaldırıldığı Eskişehir Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yakalanan eşi S.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Nezaket Nur A.'nın, Pazartesi günü karnındaki bebeğin sağlık durumuna göre ameliyat edileceği öğrenildi.

Nezaket Nur A.'nın ablaları R.T., Y.T ve annesi N.T. ise aldıkları tehdit nedeniyle Eskişehir'den ayrıldıklarını belirtti. Abla R.T. şunları ifade etti; "Kardeşimin evlendiği günden beri şiddet görüyor. Son olayda ise vücudunda çok sayıda kırık var. Ayrıca, karnındaki bebeğin de sağlık durumundan endişe ediyoruz. Savcılığa giderek Sercan A.'dan şikayetçi olduk.



