Eşinin cinsel içerikli filmlerde oynadığını öğrendi ve sonra...

ABD'de kan donduran bir cinayet işlendi ve ülke gündemine bomba gibi düştü. ABD'de yaşayan William Jeffrey eşini başına şişeyle vurarak öldürdü. Öldürdüğü kadın ise cinsel içerikli filmlerin yıldızı Kathleen Dawn West.
ABD'de yaşayan 44 yaşındaki William Jeffrey West karısının görüntülü kamerada soyunma karşılığında para aldığını öğrendi. West karısı Kathleen Dawn West'in kafasına şişeyle vurarak öldürdü.
42 yaşındaki kadının aynı zamanda cinsel içerikli filmlerin yıldızı olduğu da ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerin ardından yaşanan olayda Jeffrey West kasıtlı insan öldürmekten yargılanacak.
Hayatını kaybeden Kathleen Dawn West'in avukatı John Robbins Jeffrey West'in karısının internette para karşılığı yaptığı işten haberdar olduğunu savundu.
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