Eşinin cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrenen adam dehşet saçtı

ABD'nin Alabama eyaletindeki Calera şehrinde yaşayan William Jeffrey, eşini başına şişeyle vurarak öldürdü. ABD basınında çıkan haberlere göre cinayetle sonuçlanan kavga, adamın Kathleen Dawn West'in cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrendikten sonra çıktı.

44 yaşındaki William Jeffrey West, karısının kamerada soyunması karşılığında para aldığını öğrendi. West, çıkan tartışma sonrasında karısı Kathleen Dawn West'in kafasına şişeyle vurarak öldürdü.

42 yaşındaki kadının aynı zamanda cinsel içerikli film yıldızı olduğu da ortaya çıktı. Kathleen Dawn West'in, 52 bin takipçisi olan gizli bir Instagram hesabı olduğu öğrenildi. Kathleen, Twitter hesabından da önceleri normal paylaşımlar yaparken, paylaştığı fotoğrafların ve attığı tweetlerin gittikçe ateşli hale geldiği görüldü. Kathleen'in avukatı, kocasının uzun süredir eşinin yaptıklarından haberdar olduğunu savundu. Jeffrey West kasıtlı cinayet işlemekten yargılanacak.