SON DAKİKA

Eşinin cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrenen adam dehşet saçtı

ABD'nin Alabama eyaletindeki Calera şehrinde yaşayan William Jeffrey, eşini başına şişeyle vurarak öldürdü. ABD basınında çıkan haberlere göre cinayetle sonuçlanan kavga, adamın Kathleen Dawn West'in cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrendikten sonra çıktı.

44 yaşındaki William Jeffrey West, karısının kamerada soyunması karşılığında para aldığını öğrendi. West, çıkan tartışma sonrasında karısı Kathleen Dawn West'in kafasına şişeyle vurarak öldürdü.

42 yaşındaki kadının aynı zamanda cinsel içerikli film yıldızı olduğu da ortaya çıktı. Kathleen Dawn West'in, 52 bin takipçisi olan gizli bir Instagram hesabı olduğu öğrenildi. Kathleen, Twitter hesabından da önceleri normal paylaşımlar yaparken, paylaştığı fotoğrafların ve attığı tweetlerin gittikçe ateşli hale geldiği görüldü. Kathleen'in avukatı, kocasının uzun süredir eşinin yaptıklarından haberdar olduğunu savundu. Jeffrey West kasıtlı cinayet işlemekten yargılanacak.

  • Güncel 19 Mart 2018 07:51
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Eşinin cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrenen adam dehşet saçtı videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • HAKKI AYDIN BULUT 19 Mart 2018 08:51 ilamın dışında hiçbir iyilik yok, islamın içindede hiç bir yaramazlık ve kötülük zararlı birşey yok. islam demek muhabbet demek, islam demek iman demek islam demek mutluluk demek islam demek mağdurların haklarını aramak çare bulmak demek islam demek bütün ahlaksızlıklardan uzaklaşmak demek, islam demek dünya ve ahiret mutluluğu demek KISACASI İSLAMIN YAŞAMAN İSLAMDAN UZAK DURANLARIN SONU HÜSRANDIR HEM BU DÜNYADA HEMDE AHİRETTE

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro