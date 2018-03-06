Eşinin arkasından gözyaşı dökmüştü: Katil tanıdık çıktı!

İSTANBUL Fatih Ayvansaray’da kolundaki bilezikler için sırtından 7 kere bıçaklanarak öldürülen Hüsniye Kaya’nın cinayet şüphelisi Bilal A.(35) polis tarafından gözaltına alındı. Öldürülen kadının kocasının köylüsü olduğu öğrenilen şüphelinin evinde yapılan aramada, kömürlüğe saklanmış bir miktar para ile 50 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Poliste 'susma' hakkını kullanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürmek' ve 'nitelikli yağma suçlamasıyla' tutuklandı.

Fatih Ayvansaray'da 23 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen olayda eşi cuma namazı için evden ayrılan 80 yaşındaki Hüsniye Kaya, bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Cuma namazından dönen eşi tarafından kanlar içinde bulunan Hüsniye Kaya’nın kolundaki 7 bileziğinin de çalındığı saptanmıştı. Polis evde yaptığı incelemede kapıda zorlama izi bulamamıştı. Ayrıca evde dolu iki çay bardağı vardı.

YÜZLERCE SAAT GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ: Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüpheliye ulaşmak için yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü inceledi. Bu kamera görüntülerinden saat 12.00 ile 14.00 arasında bölgede dolaşan yaklaşık 50 şüpheli kişi tespit edildi. Bu şüpheliler tek tek incelenirken sonunda şüphelinin Bilal A. olduğu belirlendi.

OLAYIN ERTESİ GÜNÜ BİLEZİK BOZDURDUĞU BELİRLENDİ: Polis yaptığı incelemede Bilal A.’nın olayın meydana geldiği gün yanına çağırdığı arkadaşına bir altın bilezik vererek bozdurmaya gönderdiği, ertesi gün de aynı arkadaşına bu kez 6 bilezik verdiği tespit edildi. Şüphelinin cinayetin ertesi günü bir arkadaşını ziyaret için Ankara’ya gittiği daha sonra İstanbul’a dönerek normal yaşantısına döndüğü öğrenildi.

SABAHA KARŞI OPERASYON YAPILDI: Delillerin toplanmasının ardından polis geçtiğimiz cuma günü operasyon için düğmeye bastı. Şüphelinin Gaziosmanpaşa’da bulunan adresine sabaha karşı baskın yapıldı. Baskında evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen şüpheli Bilal A. gözaltına alındı. Evin kömürlüğünde yapılan aramada 50 adet kurusıkı tabanca mermisi ile bir miktar para bulundu.

ÇAY İKRAM EDEN KADINI SIRTINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞ: Cinayet Büro Amirliği'ne getirilerek sorgulanan şüphelinin Hüsniye Kaya’nın eşinin köylüsü olduğu ve bir süre önce bir hasta ziyareti bahanesiyle onları ziyaret ettiği belirlendi. Yapılan soruşturmada şüphelinin Hüsniye Kaya’nın eşinin evden ayrılmasından sonra eve geldiği, sözde ziyaret için girdiği evde kendisine çay ikram edilmesinin ardından cinayeti işlediği tespit edildi. Şüphelinin yaşlı kadının bileziklerini almak için cinayeti işlediği öğrenildi.

SUSMA HAKKINI KULLANDI, TUTUKLANDI: Poliste yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli ifade vermeyerek 'susma' hakkını kullandı. Şüpheli Bilal A.’nın daha önceden ruhsatsız silah bulundurmak ve hırsızlık suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürmek' ve 'nitelikli yağma' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Güncel 06 Mart 2018 18:12
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