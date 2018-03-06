Eşinin arkasından gözyaşı dökmüştü: Katil tanıdık çıktı!

İSTANBUL Fatih’te kolundaki bilezikler için sırtından 7 kere bıçaklanarak öldürülen 80 yaşındaki Hüsniye Kaya’nın cinayet şüphelisi Bilal A.(35) polis tarafından yakalandı.

İstanbul Fatih Ayvansaray’da kolundaki bilezikler için sırtından 7 kere bıçaklanarak öldürülen Hüsniye Kaya’nın cinayet şüphelisi Bilal A.(35) polis tarafından gözaltına alındı. Öldürülen kadının kocasının köylüsü olduğu öğrenilen şüphelinin evinde yapılan aramada, kömürlüğe saklanmış bir miktar para ile 50 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Poliste "susma" hakkını kullanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürmek' ve 'nitelikli yağma suçlamasıyla' tutuklandı. Twitter

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Fatih Ayvansaray'da 23 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen olayda eşi cuma namazı için evden ayrılan 80 yaşındaki Hüsniye Kaya, bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Cuma namazından dönen eşi tarafından kanlar içinde bulunan Hüsniye Kaya’nın kolundaki 7 bileziğinin de çalındığı saptanmıştı. Polis evde yaptığı incelemede kapıda zorlama izi bulamamıştı. Ayrıca evde dolu iki çay bardağı vardı. Twitter

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YÜZLERCE SAAT GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ: Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüpheliye ulaşmak için yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü inceledi. Bu kamera görüntülerinden saat 12.00 ile 14.00 arasında bölgede dolaşan yaklaşık 50 şüpheli kişi tespit edildi. Bu şüpheliler tek tek incelenirken sonunda şüphelinin Bilal A. olduğu belirlendi. Twitter

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