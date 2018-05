Eşini yatakta öldüren kocadan o soruya şok yanıt

Çöplü Mahallesi'nde oturan 4 çocuk babası Ali Bicil ile eşi Hanife Bicil'i (64) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Bicil, yatak odasında eşi Hanife'nin başına çekiçle vurdu. Hanife Bicil kanlar içinde kalırken, Ali Bicil Çarşı Polis Merkezi'ne giderek, eşini öldürdüğünü belirterek teslim oldu. Ali Bicil'in ifadesi doğrultusunda adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yatakta kanlar içinde bulduğu Hanife Bicil'in yaşamını yitirdiğini saptadı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hanife Bicil'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

HER ŞEYE KARIŞIYORDU: Cinayet zanlısı Ali Bicil, polis merkezindeki ifadesinde, “Her gün tartışıyorduk, her şeye karışıyordu. Hiç kimseye huzur ve rahat vermiyordu. Olayın olduğu sabah yine benimle tartışmaya başladı. Ceviz kabuğunu doldurmayan konularda tartışma yaratıyordu. Pişman değilim” dedi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ali Bicil, gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna, “Hiç pişman değilim” dedi.