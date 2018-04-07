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Eşini ve oğullarını boğarak öldürdü

Eşini ve oğullarını boğarak öldürdü

TEKİRDAĞ’da bir kişi, eşini ve eşinin ilk evliliğinden olan 10 ve 12 yaşındaki iki oğlunu sopayla döverek öldürdükten sonra 14 yaşındaki üvey kızını tehdit ederek kaçarken yanında götürdü. Korkunç Olay komşuların ihbarıyla ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 07-04-2018 18:54 - Güncelleme: 07-04-2018 18:54

Marmara Ereğlisi’ne bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Dereağzı Sokak üzerindeki üç katlı müstakil evde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce ‘fuhuş ve fuhşa aracılık yapmak’ suçundan tutuklanan Hayati Belli ile eşi Güzel Belli, bir hafta önce cezaevinden tahliye edildi.

Ailenin oturduğu evde dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hayati Belli, eline aldığı sert bir cisimle eşi Güzel Belli ve kadının önceki evliliğinden olan oğulları Ardinç (10) ve Arda Edirne’ye (12) vurmaya başladı. Güzel Belli ve oğulları aldıkları darbelerle yere yığıldı. Hayati Belli, ardından eşini ve iki oğlunu boğarak öldürdü.

Tüyler ürperten olay, dün komşuların ailenin evinin camlarının kırık olmasından şüphelenip, içeri bakmasıyla ortaya çıktı. Evde üç kişinin cesedini gören komşularının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Güzel Belli ile çocukları Ardınç ve Arda’nın dövülüp, boğularak öldürüldüğünü belirledi. Jandarmanın yaptığı araştırmada Hayati Belli’nin eşinin diğer evliliğinden olan kızı M.Y.’yi (14) de tehditle yanına alarak bir otomobille İstanbul’a kaçtığını tespit etti.

‘FUHŞA ZORLADI’ İDDİASI

Öldürülen Güzel Belli’nin yakınları, Hayati Belli’nin sürekli eşini fuhuşa zorladığını, yapmadığı takdirde çocuklarını öldürmekle tehdit ettiğini ileri sürdü. Bu iddiayı da değerlendiren jandarmanın, Hayati Belli’yi yakalamak için çalışma başlattı.
 

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