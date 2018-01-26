Eşini ortağıyla yatakta basmıştı! Nasıl ilişkiye girdiklerini anlattı

Eşini ortağıyla yatakta basmıştı! Nasıl ilişkiye girdiklerini anlattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir ay önce kaybolan iş adamı Ali Özdemir, ormanlık alanda ölü bulunmuştu. İş adamının arkadaşı olduğu belirtilen kişi tutuklanmış ve cinayetin arkasında ihanet olduğu ortaya çıkmıştı. Bodrum’da eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği ortağı Ali Özdemir’i öldüren Mustafa Özbelen ifadesinde eşi Tuğba ile ortağının mesajlaşmalarını ve daha sonra onları kendi evinde ilişkiye girerken nasıl gördüğünü ayrıntılı olarak anlattı. İşte Bodrum'da yaşanan ihanet infazıyla ilgili yeni gelişmeler...

18
Eşini ortağıyla yatakta basmıştı! Nasıl ilişkiye girdiklerini anlattı

Mustafa Özbelen avukatı Nurettin Çelik eşliğinde verdiği ifadesinde şunları anlattı: “Genelde kızımı servise ben bindiririm. Servis Tuğba'nın telefonunu arar, bu nedenle ben Tuğba'nın telefonunu aldım, servisin aramasını cevaplandırdıktan sonra Derin'i servise bindirdim ve geri geldim. Bu sırada eşim halen üst katta uyuyordu. Whatsapp görüşmelerine bakmak istedim, içerisine girdiğimde "uyuzz" olarak kayıtlı olan ve profil fotoğrafında Ali Özdemir'in resmi bulunan profil ile yazışma yapıldığını gördüm. İçerisine girdiğimde eşim ve Ali arasındaki mesajlaşmaları gördüm. “

28
Eşini ortağıyla yatakta basmıştı! Nasıl ilişkiye girdiklerini anlattı

YAZIŞMALARI GÖRMÜŞ: “Söz konusu mesaj içeriklerinde 5 Ocak günü saat 04:00 sıralarında biz evde yemek masasında Tuğba, ben ve Ali ile oturduğumuz andaki yapılan yazışmalarda Ali'nin "beni öpmeden çıkamazsın" şeklinde mesaj gönderdiğini, sonrasında Tuğba'nın hatırladığım kadarıyla "Ne olur yapma, bugün doğum günü, bu evi toparlamam lazım" yazdığını, Ali'nin ise "Ne olacak ki yani, seni bana bıraktı gitti" şeklinde yazdığını, Tuğba'nın karşılık olarak "tamam ben ayarlayacağım, yarın Kost yaptırmaya göndereceğim onu" yazdığını gördüm. “

38
Eşini ortağıyla yatakta basmıştı! Nasıl ilişkiye girdiklerini anlattı

UYGUNSUZ RESİMLER GÖNDERMİŞ: “Yine eşimin Ali'ye gönderdiği uygunsuz resimleri gördüm. Ben bu resimleri ve yazışmaları ilk önce Screen Shot yapıp Tuğba'nın telefonundan ekran görüntüsü aldım. Bu görüntüleri kendine yolladım, ayrıca yazılı mesajları ilet diyerek kendime yolladım. Bir de kendi telefonumdan Whatsapp yazışmalarını videoya aldım. Daha sonra Tuğba'nın telefondaki ekran görüntülerini sildim. Kendime gönderdiğim mesajlar da sildim.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat