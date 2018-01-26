Eşini ortağıyla yatakta basmıştı! Nasıl ilişkiye girdiklerini anlattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir ay önce kaybolan iş adamı Ali Özdemir, ormanlık alanda ölü bulunmuştu. İş adamının arkadaşı olduğu belirtilen kişi tutuklanmış ve cinayetin arkasında ihanet olduğu ortaya çıkmıştı. Bodrum’da eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği ortağı Ali Özdemir’i öldüren Mustafa Özbelen ifadesinde eşi Tuğba ile ortağının mesajlaşmalarını ve daha sonra onları kendi evinde ilişkiye girerken nasıl gördüğünü ayrıntılı olarak anlattı. İşte Bodrum'da yaşanan ihanet infazıyla ilgili yeni gelişmeler...
Mustafa Özbelen avukatı Nurettin Çelik eşliğinde verdiği ifadesinde şunları anlattı: “Genelde kızımı servise ben bindiririm. Servis Tuğba'nın telefonunu arar, bu nedenle ben Tuğba'nın telefonunu aldım, servisin aramasını cevaplandırdıktan sonra Derin'i servise bindirdim ve geri geldim. Bu sırada eşim halen üst katta uyuyordu. Whatsapp görüşmelerine bakmak istedim, içerisine girdiğimde "uyuzz" olarak kayıtlı olan ve profil fotoğrafında Ali Özdemir'in resmi bulunan profil ile yazışma yapıldığını gördüm. İçerisine girdiğimde eşim ve Ali arasındaki mesajlaşmaları gördüm. “
YAZIŞMALARI GÖRMÜŞ: “Söz konusu mesaj içeriklerinde 5 Ocak günü saat 04:00 sıralarında biz evde yemek masasında Tuğba, ben ve Ali ile oturduğumuz andaki yapılan yazışmalarda Ali'nin "beni öpmeden çıkamazsın" şeklinde mesaj gönderdiğini, sonrasında Tuğba'nın hatırladığım kadarıyla "Ne olur yapma, bugün doğum günü, bu evi toparlamam lazım" yazdığını, Ali'nin ise "Ne olacak ki yani, seni bana bıraktı gitti" şeklinde yazdığını, Tuğba'nın karşılık olarak "tamam ben ayarlayacağım, yarın Kost yaptırmaya göndereceğim onu" yazdığını gördüm. “
UYGUNSUZ RESİMLER GÖNDERMİŞ: “Yine eşimin Ali'ye gönderdiği uygunsuz resimleri gördüm. Ben bu resimleri ve yazışmaları ilk önce Screen Shot yapıp Tuğba'nın telefonundan ekran görüntüsü aldım. Bu görüntüleri kendine yolladım, ayrıca yazılı mesajları ilet diyerek kendime yolladım. Bir de kendi telefonumdan Whatsapp yazışmalarını videoya aldım. Daha sonra Tuğba'nın telefondaki ekran görüntülerini sildim. Kendime gönderdiğim mesajlar da sildim.
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