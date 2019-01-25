Eşini dört parçaya bölen kadın tutuklandı!

Olay, önceki gece Hatay'ın Belen ilçesinde gerçekleşti. Bir kadın, iddaya göre, eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle, kadın, eşini bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra, ceseti 4 parçaya ayırdı. Oturdukları binanın arkasındaki bahçeye gömdü.
Komşuları, evden gelen kavga seslerinin ardından, kadının, eşinin cansız bedenini evin arkasına açtığı çukura battaniye sarılı olarak gömdüğünü gördü. Polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kadını gözaltına aldı.
Genç kadın, eşini öldürüp, arka bahçeye gömdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine belediye ekipleri, polis eşliğinde bahçede kazı yaptı. Kazıda 40 yaşındaki adamın 4 parçaya bölünmüş cansız bedeni, battaniyeye sarılı bir halde buldu. Ceset parçaları, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan kadın, bugün güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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