Eşini dört parçaya bölen kadın tutuklandı!

Genç kadın, eşini öldürüp, arka bahçeye gömdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine belediye ekipleri, polis eşliğinde bahçede kazı yaptı. Kazıda 40 yaşındaki adamın 4 parçaya bölünmüş cansız bedeni, battaniyeye sarılı bir halde buldu. Ceset parçaları, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.