Eşini 2 yıl önce kanserden kaybetti 2 yıl sonra tam evden çıktığı sırada...

Eşini 2 yıl önce kanserden kaybetti 2 yıl sonra tam evden çıktığı sırada...

Eşini 2 yıl önce kanser hastalığından kaybeden adam evden çıktıktan sonra yaptığı bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Karısı Ali’yi daha 31 yaşındayken yakalandığı nadir rastlanan bir akciğer kanseri türü yüzünden kaybeden Ben’in ve kızları Olivia’nın yazdığı bir hikaye bu. Herkesin konuştuğu bi hikayeye gelin hep birlikte bakalım. Evlendiklerinde yeni taşınacakları evlerinde çektirdikleri düğün günü fotoğraflarını, bu evden ayrılırken de kızıyla tekrar canlandırmak istiyor Ben. Düğün fotoğraflarını çeken Ali’nin kız kardeşi Melanie Pace’e de bu kez oluşturulacak yeni hatıraları fotoğraflamak kalıyor. Düğün günü çekilen fotoğraflarda Ali’nin yerine Olivia’yı koyarak, onu ve ilk evlerini ölümsüzleştirmeye başlıyorlar.


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Eşini 2 yıl önce kanserden kaybetti 2 yıl sonra tam evden çıktığı sırada...


Eşini 2 yıl önce kanser hastalığından kaybeden adam evden çıktıktan sonra yaptığı bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Karısı Ali’yi daha 31 yaşındayken yakalandığı nadir rastlanan bir akciğer kanseri türü yüzünden kaybeden Ben’in ve kızları Olivia’nın yazdığı bir hikaye bu. Herkesin konuştuğu bi hikayeye gelin hep birlikte bakalım. Evlendiklerinde yeni taşınacakları evlerinde çektirdikleri düğün günü fotoğraflarını, bu evden ayrılırken de kızıyla tekrar canlandırmak istiyor Ben. Düğün fotoğraflarını çeken Ali’nin kız kardeşi Melanie Pace’e de bu kez oluşturulacak yeni hatıraları fotoğraflamak kalıyor. Düğün günü çekilen fotoğraflarda Ali’nin yerine Olivia’yı koyarak, onu ve ilk evlerini ölümsüzleştirmeye başlıyorlar.


216
Eşini 2 yıl önce kanserden kaybetti 2 yıl sonra tam evden çıktığı sırada...

Eşini 2 yıl önce kanser hastalığından kaybeden adam evden çıktıktan sonra yaptığı bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Karısı Ali’yi daha 31 yaşındayken yakalandığı nadir rastlanan bir akciğer kanseri türü yüzünden kaybeden Ben’in ve kızları Olivia’nın yazdığı bir hikaye bu. Herkesin konuştuğu bi hikayeye gelin hep birlikte bakalım. Evlendiklerinde yeni taşınacakları evlerinde çektirdikleri düğün günü fotoğraflarını, bu evden ayrılırken de kızıyla tekrar canlandırmak istiyor Ben. Düğün fotoğraflarını çeken Ali’nin kız kardeşi Melanie Pace’e de bu kez oluşturulacak yeni hatıraları fotoğraflamak kalıyor. Düğün günü çekilen fotoğraflarda Ali’nin yerine Olivia’yı koyarak, onu ve ilk evlerini ölümsüzleştirmeye başlıyorlar.


316
Eşini 2 yıl önce kanserden kaybetti 2 yıl sonra tam evden çıktığı sırada...

Eşini 2 yıl önce kanser hastalığından kaybeden adam evden çıktıktan sonra yaptığı bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Karısı Ali’yi daha 31 yaşındayken yakalandığı nadir rastlanan bir akciğer kanseri türü yüzünden kaybeden Ben’in ve kızları Olivia’nın yazdığı bir hikaye bu. Herkesin konuştuğu bi hikayeye gelin hep birlikte bakalım. Evlendiklerinde yeni taşınacakları evlerinde çektirdikleri düğün günü fotoğraflarını, bu evden ayrılırken de kızıyla tekrar canlandırmak istiyor Ben. Düğün fotoğraflarını çeken Ali’nin kız kardeşi Melanie Pace’e de bu kez oluşturulacak yeni hatıraları fotoğraflamak kalıyor. Düğün günü çekilen fotoğraflarda Ali’nin yerine Olivia’yı koyarak, onu ve ilk evlerini ölümsüzleştirmeye başlıyorlar.


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