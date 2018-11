Eşine yardım için gitti patron olup dükkanı devraldı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan Saliha Öztürk, çoğunlukla erkeklerin yaptığı ve kadınların yapmakta zorlanacağı bir iş olarak görülen koltuk tamiri ve döşeme işlerini usta olarak yaklaşık 20 yıldır yaparak, görenleri şaşırtıyor. Eşine yardım etmek için dükkanda çalışan üç çocuk annesi 39 yaşındaki Saliha Öztürk, yaptığı ürünlerin beğenildiğini belirterek, aslında bu mesleğin zorluklarının olduğunu ama kendisinin, bu işi daha çok kadınlara hitap eden bir meslek olarak gördüğünü söyledi. Eşinden bütün işleri devralan ancak eşiyle birlikte çalışan Saliha Öztürk, bu mesleği öğrenmek isteyen diğer kadınlara da yardımcı olmak istediğini ifade etti.

“Aileme destek ve geçim sıkıntısı nedeniyle başladım”

Kendisinin bu işe aile ekonomisine destek amaçlı başladığını aktaran Öztürk, "Kimse kalkıp da ben koltukçu olacağım, veya inşaat ustası olacağım demez. İnşaatçı ve oto yıkamacı olan bayan arkadaşlarımı da biliyorum. Tabii ki aileye destek ve geçim yüzünden başladık. Çocuklarımız kimseye muhtaç olmasın, geçimde sıkıntıya düşmeyelim diye bu işe başladık. Başarılı olduğumu görünce de daha iyilerini yapabilmek adına kurslara katıldım. Avrupa Birliğinin Kadın Girişimciler sertifikasını aldım. KOSGEB’e başvurup sertifikamı aldıktan sonra makine ekipmanlarımızı yeniledik. Başardıkça, adım adım güzel yerlere geldiğimi düşünüyorum” dedi.

“Bu meslek kadınlara daha çok hitap ediyor”

Kadın döşemeci olarak görenlerin ilk başlarda şaşırdıklarını kaydeden Öztürk, bu mesleği kadınların daha güzel yapacağına inandığını da söyledi. Öztürk, "Aslında döşe ustalığının zorlukları var ama ben daha çok kadınlara hitap eden bir meslek olduğunu düşünüyorum. Çünkü evlerin iç kısımlarıyla genelde kadınlar ilgilendiği için, her kadının da yapabileceğini düşünüyorum. Döşemecilik tek dal değil, dikişten anlayana ayrı, sandalye döşemesi ayrı, koltuk döşemesi ayrı bir meslektir. Bunun yanında klasik ve modern mobilya ustaları da vardır. Aslında içerisinde o kadar çok meslek barındırıyor ki, bu yüzden her bayanın yapabileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Diğer kadınlara da bu mesleği öğretmek istediğini dile getiren Öztürk, şöyle devam etti:

"Şu an bir proje üzerindeyim ve hayata geçirebilirsek kadınlara bu mesleği öğretmek istiyorum. İŞKUR’un da bu konuda destek vereceğine inanıyorum. Eğer öğrenmek isteyen kadınlar olursa önümüzdeki yıl bu mesleği ders maiyetinde kadınlara öğretebilirim.”

"Dükkanda eşim patron oldu"

Kendisi de döşemeci ustası olan Saliha Öztürk’ün eşi Erda Öztürk ise İstanbul’da bir iş yerinde çalıştığı sırada eşinin yanına gelerek yardım ettiğini ifade etti. Eşinin bu işlere olan becerisini görünce Ordu’ya yerleştiklerini ve burada dükkan açtıklarını belirten Erda Öztürk, işlerin yoğunluğundan dolayı eşinin burada da yardıma geldiğini ve yaklaşık 20 yıldır dükkanda usta olarak çalıştığını ifade etti. Erda Öztürk, "Kendisi usta oldu, artık biz geri çekildik. Şimdi kendisiyle birlikte gayet güzel bir şekilde ekonomimizi ve ailemizi güçlü bir şekilde götürmeye çalışıyoruz. Şu an kendisi patron oldu, ben artık arka plandayım. Dükkanın ekonomisi ve geri kalan her şeyi artık onun, o ilgileniyor" diye konuştu.