Eşinden yeni boşanmıştı! Esmer güzelle yakalandı

Coşkun Sabah, önceki akşam bir kadın arkadaşı ile görüntülendi. İkili, sanatçıya ait otomobille Kabataş’taki benzinciye geldi. Aracı bırakıp taksiyle yemeğe giden ikili, üç saat sonra geri döndü. O sırada flaşların patlaması, Sabah ile genç kadını telaşlandırdı. O telaşla el frenini çekmeden araçtan inen Coşkun Sabah, araç öne doğru kayınca apar topar dönüp direksiyona geçti.
Udi sanatçı “Ne oluyor burada, ne yaptığınızı sanıyorsunuz?” diye tepki gösterirken, arkadaşı yüzünü gizlemeye çalıştı. Coşkun Sabah, arkadaşıyla ilgili suskunluğunu dün bozdu, “Kendisi Ukraynalı bir model. Annesi de yanımızdaydı zaten. 10 gün sonra çekeceğim klipte rol alacak. Klip için aklımda üç şarkı var, henüz hangisi olacağına karar vermedim” ifadelerini kullandı.
Hatırlanacağı üzere 65 yaşındaki sanatçı Coşkun Sabah ile 1995 Türkiye İkinci Güzeli Ceyda Sabah, anlaşmalı olarak boşanmıştı.
Ceyda Sabah, eski eşi Coşkun Sabah’tan 2 milyon liralık tazminatın yanı sıra iki kızı için aylık 5’er bin liradan 10 bin lira ve kendisi için de aylık 10 bin lira olmak üzere toplam 20 bin lira nafaka istemişti.
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