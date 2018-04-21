Eşinden yeni boşanmıştı! Esmer güzelle yakalandı

19 yıllık eşi Ceyda Sabah’tan geçtiğimiz ay boşanan udi sanatçı Coşkun Sabah, önceki akşam genç bir kadınla objektife yakalandı. Sanatçı, flaşlar patlayınca öfkelendi ve muhabirlere tepki gösterdi.

Coşkun Sabah, önceki akşam bir kadın arkadaşı ile görüntülendi. İkili, sanatçıya ait otomobille Kabataş’taki benzinciye geldi. Aracı bırakıp taksiyle yemeğe giden ikili, üç saat sonra geri döndü. O sırada flaşların patlaması, Sabah ile genç kadını telaşlandırdı. O telaşla el frenini çekmeden araçtan inen Coşkun Sabah, araç öne doğru kayınca apar topar dönüp direksiyona geçti. Twitter

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Udi sanatçı “Ne oluyor burada, ne yaptığınızı sanıyorsunuz?” diye tepki gösterirken, arkadaşı yüzünü gizlemeye çalıştı. Coşkun Sabah, arkadaşıyla ilgili suskunluğunu dün bozdu, “Kendisi Ukraynalı bir model. Annesi de yanımızdaydı zaten. 10 gün sonra çekeceğim klipte rol alacak. Klip için aklımda üç şarkı var, henüz hangisi olacağına karar vermedim” ifadelerini kullandı. Twitter

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Hatırlanacağı üzere 65 yaşındaki sanatçı Coşkun Sabah ile 1995 Türkiye İkinci Güzeli Ceyda Sabah, anlaşmalı olarak boşanmıştı. Twitter

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