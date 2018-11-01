Eşinden veya sevgilisinden şiddet gören ünlü isimler

Sıla ile aynı kaderi paylaşan daha önce eşinden veya sevgilisinden şiddet görmüş olan ünlü isimler...

Eşinden veya sevgilisinden şiddet gören ünlü isimler

Ünlü şarkıcı Sıla bugün sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. İşte Sıla ile aynı kaderi paylaşan daha önce eşinden veya sevgilisinden şiddet görmüş olan ünlü isimler...

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Eşinden veya sevgilisinden şiddet gören ünlü isimler

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu ve mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı.

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Eşinden veya sevgilisinden şiddet gören ünlü isimler

İfade verme işleminin ardından adliye çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Gençoğlu, "Bir hukuki sürecin içindeyiz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Zamanı gelince zaten konuşacağız. Savcılığa ifade vermeye geldim. Ahmet Kural'dan şikayetçiyim" dedi. Şarkıcının avukatı Rezan Epözdemir, mahkemenin Ahmet Kural aleyhine dün itibariyle 3 aylık bir koruma kararı verdiğini ve bu kararın, "evden ve iş yerinden uzaklaştırma ile kitle iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme" yönünde olduğunu da sözlerine ekledi. İşte ünlü şarkıcı Sıla ile aynı kaderi paylaşan daha önce eşinden veya sevgilisinden şiddet görmüş olan ünlü isimler...



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Eşinden veya sevgilisinden şiddet gören ünlü isimler

Ece Erken Sunucu Ece Erken, dayak yüzünden yuvası dağılan ünlülerden. Yedi yıl birlikte olduğu Tuncer Öztarhan ile 2007 yılında nikah masasına oturan Ece Erken, eşinin kendisine sürekli şiddet uygulamasından dolayı boşandı.

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