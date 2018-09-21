Eşinden şiddet görenler nereye başvuralabilir?

Eşiniz tarafından şiddete uğruyorsanız eğer Avukat Kamile Yılmaz Arısoy, eşi tarafından şiddete uğrayan kadınların neler yapması, nereye başvurması gerektiği hakkında cevapla.tv'ye bilgi verdi.

Eşinden şiddet gören kişi karakollara, savcılıklara, aile mahkemelerine, aile ve sosyal politikalar bakanlığı il müdürlüklerine, kaymakamlıklara, valiliklere, şiddet izleme ve önleme merkezlerine, baroların kadınlara yönelik şiddet haklarına, belediye başkanlıklarının kadın danışma merkezlerine başvurabilirler. Bununla beraber hastaneye şiddet gördüğüne dair başvuran bir kadın oradaki hastane polisine de şiddet gördüğünü belirterek yardım talebinde bulunabilir.

Kaynak: cevapla.tv