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Eşinden şiddet görenler nereye başvuralabilir?

Eşinden şiddet görenler nereye başvuralabilir?

Şiddete uğrayan kadın ne yapmalı? Aile içi şiddette yapılması gerekenler nelerdir? Avukat Kamile Yılmaz Arısoy cevapla.tv'ye anlattı.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 16:39 - Güncelleme: 21-09-2018 04:00

Eşiniz tarafından şiddete uğruyorsanız eğer Avukat Kamile Yılmaz Arısoy, eşi tarafından şiddete uğrayan kadınların neler yapması, nereye başvurması gerektiği hakkında cevapla.tv'ye bilgi verdi.

Eşinden şiddet gören kişi karakollara, savcılıklara, aile mahkemelerine, aile ve sosyal politikalar bakanlığı il müdürlüklerine, kaymakamlıklara, valiliklere, şiddet izleme ve önleme merkezlerine, baroların kadınlara yönelik şiddet haklarına, belediye başkanlıklarının kadın danışma merkezlerine başvurabilirler. Bununla beraber hastaneye şiddet gördüğüne dair başvuran bir kadın oradaki hastane polisine de şiddet gördüğünü belirterek yardım talebinde bulunabilir.

Kaynak: cevapla.tv

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 21 Eylül 2018 09:44 Toplumu dinamitleyen,her basit olayı abartan,aile içine fitne tohumu ekenler,buna göz yumanlar,aile birliğini bozanlar,daha beterini yaşamasını yaşanmaması için yuvaların dağılmasını engelleyeceğine dağıtanların vebali günahı sebep olanlara olsun.

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