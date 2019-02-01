'Eşim beni yatak odası görüntüleri ile tehdit ediyor'

ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesinde, son bir aydır anne ve ağabeyi ile yaşayan Funda I. (20), eşi Ö.C.I.'nın kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini söyleyerek, yardım istedi.

Bir dönem fotoğrafçılık ve garsonluk yapan Funda I., eşiyle 16 yaşındayken sosyal medya üzerinden tanıştığını anlatarak, “İki yıl aynı evde yaşadık. 18 yaşıma bastığımda da resmi nikah kıydık. Evlilik öncesi ve sonrasında bana çok kötü davrandı. Bir keresinde, gizlice yatak odamızda çektiği özel görüntüyü yayınlayıp, beni rezil edeceğini söyledi. Ölümle tehdit etti. Sesli mesajlarını kanıt olarak gösterip, şikayetçi oldum. Üç ay uzaklaştırma kararı aldırdım. Karara uydu. Üç ay sonra tekrar aynı evde yaşamaya başladık. Bir süre sonra aramızda tekrar kavga çıktı. Küfürler edip beni dövdü. Ben de ayrılmak istediğimi söyledim. O andan itibaren beni, ailemi öldürmekle ve yüzüme kezzap dökmekle tehdit etti" diye konuştu.

Eşinin, ağabeyi Kuthan Adem'i de önce darp edip, sonra bıçakladığını iddia eden Funda I., konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ondan kurtulamıyorum. Beni yaralamaya kalkıştı. Altı kez uzaklaştırma aldığı halde hep ihlal etti. Ağabeyim ve annem için de uzaklaştırma kararı aldırdık, onları da ihlal etti. Her gün beni farklı numaralardan arayarak, öldürmekle, yaralamakla, evimi yakmakla tehdit ediyor. Kendimin ve ailemin hayatından endişe ediyorum. Sabıka kaydı olan bir insan. O yüzden çok korkuyorum. Gerekli yerlerin sesimi duymasını istiyorum."

"BOYNUMA BIÇAK, BAŞIMA SİLAH DAYADI"

Eşinin bir seferinde kendisini keseceğini söylediğini iddia eden Funda I., “Kafasını duvarlara vurdu. 'Benden ayrılırsan seni öldürürüm' diyerek boynuma bıçak, başıma silah dayadı. Çoğu zaman eşyalarıma zarar verdi. Her seferinde affettim" diye konuştu.

Funda I., eşine boşanma davası açmak istediğini, ancak korkudan böyle bir girişimde bulunamadığını söyledi.

AĞABEY: "KARDEŞİM BENDEN YARDIM İSTEDİ"

Funda I.’nın ağabeyi Kuthan Adem de kardeşinin geçen ay akşam saatlerinde kendisini aradığını anlatarak, “Kardeşim telefonda ağlayarak benden yardım istedi. Bu arada, bağırma ve cam kırılma sesleri geliyordu. Kardeşimi alıp annemin evine götürdüm. O günden sonra beni ayrılık sebebi gördü. Dört, beş gün sonra bir arkadaşı ile birlikte beni sopayla dövdü. Şikayetçi oldum. Aynı günün akşamından beni evimin önünde 3 yerimden bıçakladı. Denetimli serbestlik uygulandı. Ben hastaneden taburcu olamadan, o serbest kaldı" dedi.

  • Güncel 01 Şubat 2019 21:51
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