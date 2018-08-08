Eşi vefat etmiş erkeğe dul aylığı verilir mi?

Erkekler dul maaşı alabilir mi sorusu çokça sorulan soruların başında gelmektedir. Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Tezel cevapla.tv'ye anlattı.

Tıpkı kadınlara bağlandığı gibi sosyal güvenlik kurumu yeterli şartlara haiz olanlara ölen eşin maaşını bağlamaktadır. Bu ayrıntılar kuruma eşin ölümünden sonra müracaat edildiğinde kurum tarafından talep edilir. Eşi vefat etmiş erkek eğer eşin üzerinden dul aylığı alma hakkına sahiptir. İster nikahsız yaşasın ister başka bir şekilde yaşasın evli olmadığı zaman maaş alabilir.

Kaynak: cevapla.tv