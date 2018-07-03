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Eşi ve iki cocuğu kayıp hamile kadından şok iddia

Eşi ve iki cocuğu kayıp hamile kadından şok iddia

IĞDIRLI Nur Akarsu, 2016 yılında annesini öldürdüğü iddiasıyla cezaevine giren ve bu yılın Şubat ayında şartlı tahliye edilen babası Eyüp Yıldızhan'ın, geçen yıl 26 Haziran'da eşi Uzman Çavuş Nurettin Akarsu (30) ve iki çocuğunu kaçırdığını öne sürdü. 3'üncü çocuğuna hamile Nur Akarsu, kayıp eşinin ve çocuklarının fotoğraflarını çevresindekilere göstererek, görüp görmediklerini soruyor.

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Eklenme Tarihi: 03-07-2018 02:00 - Güncelleme: 03-07-2018 02:00

Nur Akarsu, annesini öldürdüğü iddiasıyla önce tutuklu daha sonra şartlı tahliye edilerek yargılanan öz babası Eyüp Yıldız'ın hayatı kendilerine zehir ettiğini belirtti. Üç yıl önce mutlu bir evlilik yaptığını ve bu evlilikten biri 2,5 yaşında 'Tanem' ve 7,5 aylık 'Rahman' adlı iki çocuğu olduğunu, 3'üncü çocuğu için hamileliğinin 3'üncü ayını yaşadığını anlatan Akarsu, 26 Haziran'da kaybolan eşi ve çocuklarının hayatından endişe ettiğini söyledi.

"FETÖ'CÜ DİYE ŞİKAYET EDECEĞİM"
Bu yılın Şubat ayında cezaevinden çıkan babasının sürekli kendilerini arayıp, 'Sizi devlete PKK'lı ya da FETÖ'cü diye şikâyet edeceğim. Hem siz benden izinsiz nasıl evlendiniz. Bana para verirseniz huzurlu yaşarsınız' dediğini belirten Nur Akarsu, babasına ilk olarak 20 bin lira verdiklerini ancak bir süre sonra 30 bin lira daha istediğini dile getirerek şunları söyledi:

"BİZE HAYATI ZİNDAN ETTİ"
"Annemin üzerine ailesinden kalan arsa ve ev vardı. Babam onları istiyor ancak annem vermiyordu. 2016 yılında, kamera kayıtlarına göre, eve giren annem bir daha hiç çıkmıyor. Babam annemin kaybolduğunu söyledi. Hâlbuki evin içindeki eşyalar kan olmuştu. Babam da bunun annemin âdet kanı olduğunu iddia ediyordu. Babam şüpheli olarak tutuklanıp yargılanmaya başladı. Bu yılın Şubat ayında şartlı tahliye olunca bize hayatı zindan etti.

"O GÜNDEN SONRA HABER ALAMIYORUM"
Babamı şikâyet etmek için sabahın erken saatinde karakola giderken eşim de kız kardeşimde kalan çocuklarımız Tanem ve Rahman'ı alıp yanıma geleceğini söyledi. Eşim, kız kardeşimin evine gidip çocukları almış. Ama o günden sonra eşimden ve evlatlarımdan hiçbir haber alamıyorum. Bunun tek sorumlusu babam. Çünkü eşimi sürekli öldürmekle tehdit ediyordu. Onların hayatından endişe ediyorum. Ne olur bana evlatlarımı ve eşimi bulun.

"İLLA ÖLMEMİZ Mİ GEREK"
Babam Eyüp Yıldızhan birçok kez bizi tehdit edip hakaret dolu sözler söylemesine, annemle alakalıda birçok delile rağmen savcılık bunlara takipsizlik veriyor. İlla ölmemiz mi gerek. Ölmeden önce önlem alınmasını istiyoruz."

Nur Akarsu, başvurusu üzerine polisin arama çalışması başlattığını söyledi. Akarsu, kendisi de eşinin ve çocuklarının fotoğraflarını çevresindekilere göstererek, onları görüp görmediklerini soruyor.

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