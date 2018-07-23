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Eşi ile cinsel birliktelik istemeyen koca ağır kusurlu sayıldı

Eşi ile cinsel birliktelik istemeyen koca ağır kusurlu sayıldı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, karşılıklı boşanma davası açan çiftin davasında önemli bir karar verdi. Daire, eşine yönelik “Seni özel hayatımda istemiyorum, seninle cinsel birliktelik de istemiyorum” diyen kocayı ağır kusurlu buldu.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 19:43 - Güncelleme: 23-07-2018 19:43

İZMİR’DE yaşayan bir çift anlaşamayınca karşılıklı boşanma davası açtı. Her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. İzmir 6. Aile Mahkemesi, çiftin 3 yıl önceki davasında boşanma kararı verdi. Mahkeme, kadının tazminat talebini ise geri çevirdi. Dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, tarafların eşit kusurlu görülmesini hatalı buldu.

Daire, kocanın, eşini özel hayatında istemediğini söylemesi ve cinsel anlamda birlikte olmak istememesini ağır kusur olarak değerlendirdi. Daire, kadının maddi-manevi tazminat isteklerinin geri çevrilmesini hatalı bularak, yerel mahkeme kararını bu yönü ile bozdu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Userbest 23 Temmuz 2018 20:42 Sacma.. esitsizlik aldi basini gidiyor.. erkekler hep ezilen, suclu gorulen taraf oluyor..

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