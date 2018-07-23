Eşi ile cinsel birliktelik istemeyen koca ağır kusurlu sayıldı

İZMİR’DE yaşayan bir çift anlaşamayınca karşılıklı boşanma davası açtı. Her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. İzmir 6. Aile Mahkemesi, çiftin 3 yıl önceki davasında boşanma kararı verdi. Mahkeme, kadının tazminat talebini ise geri çevirdi. Dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, tarafların eşit kusurlu görülmesini hatalı buldu.



Daire, kocanın, eşini özel hayatında istemediğini söylemesi ve cinsel anlamda birlikte olmak istememesini ağır kusur olarak değerlendirdi. Daire, kadının maddi-manevi tazminat isteklerinin geri çevrilmesini hatalı bularak, yerel mahkeme kararını bu yönü ile bozdu.