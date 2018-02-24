Eşi için yaptığı fedakârlık gerçek aşk bu dedirtti !

Bir kurumda memur olarak çalışan Süsoy’a, 4 yıl önce dünya evine girdiği eşi Aynur Süsoy böbreğini vermek istedi. Eşinin sağlık sorunu yaşamaması için bu isteğini geri çeviren Süsoy, son yıllarda rahatsızlığının artması sonucu doktorlarının tavsiyesi üzerine ikna olarak eşinin böbrek nakli teklifini kabul etti. Antalya’da özel bir hastanede yaklaşık 1,5 ay önce yapılan başarılı bir cerrahi operasyonla eşinin böbreği ile sağlığına kavuşan Merter Süsoy memleketi Tokat’a döndü.

"24 YIL SONRA DİYALİZE GİRMEMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU": 18 yaşında yakalandığı böbrek hastalığıyla perhize başlayan, 20 yaşında da diyalize giren Süsoy, “Bu süreçte diyalize bağlı olarak vücudumda bazı yan etkileri oldu ve sıkıntılar yaşadık. Son yıllarda da bu sıkıntılarım daha da artmıştı."

"Eşimde evlendiğimizden bugüne böbreğini vermek için ısrar ediyordu. Eşimin bir riske girmesini istemiyordum. Fakat doktorumla görüştüğümüzde 24 yıldır bu vücudumdaki tahribatı böbrek nakli olarak ne kadar önce olursam vücudumda o kadar iyileşme ve yenilenme olur dedikleri için beni ikna ettiler. Eşim de istediği için böbrek nakli olmaya karar verdim. Antalya’da böbrek nakli oldum. 24 yıldan sonra diyalize girmemek çok güzel bir duygu” dedi.