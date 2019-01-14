Eşi gerdek gecesi dövdü! Çocukların önünde cinsel ilişki detayı şok etti

Show TV'de yayınlanan Zahide Yetiş'in programında Merve öğretmen eşiyle ilgili anlattıkları ile herkesi dehşete düşürdü. Hele bir olay var ki herkes şok oldu.

Edebiyat öğretmeni Merve'nin hayatı ikinci evliliği ile kabusa dönüştü. Eşi gerdek gecesi ona dayak attı, şiddet artarak devam etti. En büyük kabusu ise çocuğunun önünde yaşadığı cinsel şiddet oldu. 'Hala çocuğuma anlatamıyorum' diyen Merve öğretmen, Zahide Yetiş'e anlattıkları ile izleyenleri şoke etti. İşte fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalan genç kadının dramatik hikayesi. Twitter

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Merve öğretmen ilk evliliğinden bir kız sahibi olmuş ve boşanmıştı. Yine kendisi gibi ilk evliliği yürümeyen eşi ile kuzeni aracılığıyla tanıştı. İkili 5 aylık bir tanışma ve nişanlanma sürecinden sonra evlendi. İkisinin de ikinci evliliği olduğu için küçük bir düğün yapıldı. Damadın ilk öfke patlaması da düğünde başgösterdi. Gerdek gecesi de ilk dayağını yedi. İşte anlattıkları: Twitter

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EN AŞAĞIYA DÜŞTÜM-Ben güneydoğulu bir ailenin kızıyım. Gönül isterdi ki eğitim geçmişimle gündeme geleyim. Hayatımın en iyi noktasındaydım. Ben çocuğum için evlendim. Kızım istiyordu. Bu adamla evlenince en tepeden en aşağı düştüm. Görmüş olduğumuz kültür gereği bizde öyle aylarca görüşülmez. O yüzden 5 ay içinde evlendik. Burda kültür kurbanı da diyebiliriz. Twitter

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