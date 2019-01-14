Eşi gerdek gecesi dövdü! Çocukların önünde cinsel ilişki detayı şok etti

Show TV'de yayınlanan Zahide Yetiş'in programında Merve öğretmen eşiyle ilgili anlattıkları ile herkesi dehşete düşürdü. Hele bir olay var ki herkes şok oldu.

Eşi gerdek gecesi dövdü! Çocukların önünde cinsel ilişki detayı şok etti

Edebiyat öğretmeni Merve'nin hayatı ikinci evliliği ile kabusa dönüştü. Eşi gerdek gecesi ona dayak attı, şiddet artarak devam etti. En büyük kabusu ise çocuğunun önünde yaşadığı cinsel şiddet oldu. 'Hala çocuğuma anlatamıyorum' diyen Merve öğretmen, Zahide Yetiş'e anlattıkları ile izleyenleri şoke etti. İşte fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalan genç kadının dramatik hikayesi.

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Eşi gerdek gecesi dövdü! Çocukların önünde cinsel ilişki detayı şok etti

Merve öğretmen ilk evliliğinden bir kız sahibi olmuş ve boşanmıştı. Yine kendisi gibi ilk evliliği yürümeyen eşi ile kuzeni aracılığıyla tanıştı. İkili 5 aylık bir tanışma ve nişanlanma sürecinden sonra evlendi. İkisinin de ikinci evliliği olduğu için küçük bir düğün yapıldı. Damadın ilk öfke patlaması da düğünde başgösterdi. Gerdek gecesi de ilk dayağını yedi. İşte anlattıkları:

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Eşi gerdek gecesi dövdü! Çocukların önünde cinsel ilişki detayı şok etti

EN AŞAĞIYA DÜŞTÜM-Ben güneydoğulu bir ailenin kızıyım. Gönül isterdi ki eğitim geçmişimle gündeme geleyim. Hayatımın en iyi noktasındaydım. Ben çocuğum için evlendim. Kızım istiyordu. Bu adamla evlenince en tepeden en aşağı düştüm. Görmüş olduğumuz kültür gereği bizde öyle aylarca görüşülmez. O yüzden 5 ay içinde evlendik. Burda kültür kurbanı da diyebiliriz.

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Eşi gerdek gecesi dövdü! Çocukların önünde cinsel ilişki detayı şok etti

AİLESİNİN ÖNÜNDE DÖVÜYORDU -Kendimi şu anda 70 yaşında hissediyorum. Eşimle benim aramda sosyo kültürel farklar vardı. Ailesinin önünde bana işkence ediyordu. Beni dövüyordu. Hani diplomaların nerede babalarının paraları diyerek bana şiddet uyguluyordu.

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