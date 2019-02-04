Eşi Emre Aşık'ı FETÖ'cü diye ihbar etmişti! Ünlü çiftten bomba karar

ESKİ futbolcu Emre Aşık ile eşi Yağmur Aşık, açtıkları karşılıklı boşanma davasından feragat etti. Çiftin üç çocuklarının geleceği için 6 yıllık evliliklerinin devamına karar vermesi üzerine boşanma davası dosyası mahkemenin arşivine kaldırıldı.

Eşi Emre Aşık'ı FETÖ'cü diye ihbar etmişti! Ünlü çiftten bomba karar

Emre Aşık geçtiğimiz yıl Kasım ayında 2 çocuğunun annesi iç mimar Yağmur Aşık'a anlaşmalı boşanma davası açmıştı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde Aralık ayında görülen ilk duruşmada ise Yağmur Aşık boşanma protokolüne itiraz ederek, avukatları aracılığıyla karşı boşanma davası açmıştı. Yağmur Aşık (26), eşinin, ailesi ve üçüncü bir kişinin dolduruşuna gelerek aile birliğinin yıkılmasına sebebiyet verdiğini ileri sürmüştü.

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Eşi Emre Aşık'ı FETÖ'cü diye ihbar etmişti! Ünlü çiftten bomba karar

İHANET, ŞİDDET İDDİASI: Anlaşmalı boşanma davası için hazırlanan boşanma protokolünü Emre Aşık'ın uyguladığı psikolojik şiddet ve baskı altında imzalamak zorunda kaldığını da ileri süren Yağmur Aşık, karşı boşanma davası dilekçesinde evliliğinde ihanet, şiddet gibi ciddi problemler olmamasına eşinin ailesi ile yaşadığı sorunlara değinmişti.

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Eşi Emre Aşık'ı FETÖ'cü diye ihbar etmişti! Ünlü çiftten bomba karar

BOŞANMAKTAN VAZGEÇTİLER: Ancak çift aralarındaki sorunları karşılıklı konuşarak çözdü. Çocukların geleceği için evliliklerinin devamına karar veren Aşık çiftinin 2 Ocak'ta İstanbul Aile Mahkemesi'ne feragat dilekçesi vererek davalarından vazgeçtikleri ortaya çıktı.

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Eşi Emre Aşık'ı FETÖ'cü diye ihbar etmişti! Ünlü çiftten bomba karar

DOSYA MAHKEME ARŞİVİNE KALDIRILDI: Çift feragat dilekçelerinde "Boşanma dosyasında taraflarca karşılıklı olarak herhangi bir yargılama ücreti,, vekalet ücreti hiçbir alacak talep edilmeyecek şekilde anlaşılmış olup, huzurdaki dosyadan feragat etmekteyim" dendi. 6 yıllık evliliklerine devam kararı alan çiftin boşanma dosyası mahkemenin arşivine kaldırıldı.

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