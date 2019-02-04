Eşi Emre Aşık'ı FETÖ'cü diye ihbar etmişti! Ünlü çiftten bomba karar

Emre Aşık geçtiğimiz yıl Kasım ayında 2 çocuğunun annesi iç mimar Yağmur Aşık'a anlaşmalı boşanma davası açmıştı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde Aralık ayında görülen ilk duruşmada ise Yağmur Aşık boşanma protokolüne itiraz ederek, avukatları aracılığıyla karşı boşanma davası açmıştı. Yağmur Aşık (26), eşinin, ailesi ve üçüncü bir kişinin dolduruşuna gelerek aile birliğinin yıkılmasına sebebiyet verdiğini ileri sürmüştü.
İHANET, ŞİDDET İDDİASI: Anlaşmalı boşanma davası için hazırlanan boşanma protokolünü Emre Aşık'ın uyguladığı psikolojik şiddet ve baskı altında imzalamak zorunda kaldığını da ileri süren Yağmur Aşık, karşı boşanma davası dilekçesinde evliliğinde ihanet, şiddet gibi ciddi problemler olmamasına eşinin ailesi ile yaşadığı sorunlara değinmişti.
DOSYA MAHKEME ARŞİVİNE KALDIRILDI: Çift feragat dilekçelerinde "Boşanma dosyasında taraflarca karşılıklı olarak herhangi bir yargılama ücreti,, vekalet ücreti hiçbir alacak talep edilmeyecek şekilde anlaşılmış olup, huzurdaki dosyadan feragat etmekteyim" dendi. 6 yıllık evliliklerine devam kararı alan çiftin boşanma dosyası mahkemenin arşivine kaldırıldı.
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