Eşi Berk Oktay'ın çıplak görüntülerini sızdırmıştı! Flaş gelişme

Oyuncu Berk Oktay ve boşanma davası açtığı eşi Merve Şarapçıoğlu’nun çıplak görüntülerinin yayınlanması ile ilgili yürütülen soruşturmada, Şarapçıoğlu ve annesi ‘şüpheli’ olarak ifade verdi.

Eşi Berk Oktay'ın çıplak görüntülerini sızdırmıştı! Flaş gelişme

Oyuncu Berk Oktay ile eşi Merve Şarapçıoğlu’nun sosyal medya hesapları hacklendiği ve uygunsuz fotoğrafları paylaşılması üzerine savcılık soruşturma başlatmıştı. Savcılığın talimatıyla soruşturmayı yürüten İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada, fotoğrafların yayınlandığı bilgisiyarların IP adreslerinin Merve Şarapçıoğlu’nun şahsi ve işyerindeki bilgisayarlarına ait olduğunu belirledi. Diğer hattın ise Merve Şarapçıoğlu’nun annesi Sibel Asım’a ait olduğunu tespit edildi.

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Eşi Berk Oktay'ın çıplak görüntülerini sızdırmıştı! Flaş gelişme

'BENİM HESAPLARIMI KIZIM AÇTI, SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM'
Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; Bu tespitler üzerine Merve Şarapçıoğlu ile annesi Sibel Asım, şüpheli olarak Siber Şube’ye ifadeye çağırıldı. Merve Şarapçıoğlu, ifadesinde fotoğrafları kendisinin paylaşmadığını öne sürerek hakkındaki iddiayı kabul etmedi. Anne Sibel Asım'ın ise, “Ben böyle şeylerden anlamam. Benim sosyal medya hesaplarımı kızım açtı. Suçlamayı kabul etmiyorum” dediği öne sürüldü.

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Eşi Berk Oktay'ın çıplak görüntülerini sızdırmıştı! Flaş gelişme

'MERVE ŞARAPÇIOĞLU ANNESİNİN TELEFONUNU KULLANMIŞ'
Berk Oktay’ın avukatı Serdar Öktem yaptığı açıklamada, “Savcılığın soruşturması üzerine dosya İstanbul Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Siber Suçlar, konuya ilişkin raporlarını tamamladı. Raporu bizzat inceledim. Rapora göre soruşturmanın baş şüphelisi Merve Şarapçıoğlu. Merve Şarapçıoğlu’nun annesinin soruşturmayla ilgisi yok. Merve Şarapçıoğlu annesine ait telefon hattını kullanmış. Savcılık soruşturmasını kısa sürede neticelenmesini bekliyoruz.” demişti.

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Eşi Berk Oktay'ın çıplak görüntülerini sızdırmıştı! Flaş gelişme

Ünlü çiftin özel fotoğrafları, Merve Şarapcıoğlu'nun Instagram hesabından takipçilerle paylaşılmıştı. Hesabın hacklendiği ileri sürülmüş ve Berk Oktay- Merve Şarapçıoğlu ikilisi, kamuoyuna açıklama yapmıştı.

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