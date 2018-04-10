Eşi benzeri yok! Nusret'in külliyesi tamamlanmak üzere

Cami, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhaneden oluşan külliyede son aşamaya gelindi. Külliyenin şantiye sorumlusu ve aynı zamanda yakın akrabası olan Abdurrahman Gökçe, "Külliyedeki caminin özelliği içi ve dışının mermer olması. Ayrıca 17 metre yükseklikte tek kubbesi olan bir cami. Bahçe duvarlarının tamamı da mermerden yapılıyor. Külliyenin 20 Nisan'da açılması düşünülüyor" dedi.