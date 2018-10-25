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Esenyurt'taki fabrika yangıyla ilgili 2 Afgan gözaltına alındı

Esenyurt'taki fabrika yangıyla ilgili 2 Afgan gözaltına alındı

ESENYURT'ta bir palet fabrikasında çıkan ve çevredeki iki iş yerine daha sıçrayan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, fabrika bahçesinde ateş yakarak yangının çıkmasına neden oldukları iddiasıyla Afgan uyruklu 2 çalışan gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 17:13 - Güncelleme: 25-10-2018 17:13

Esenyurt'ta bir palet fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki iki fabrikaya daha sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşının ardından kontrol altına alınan yangının ardından ekipler soğutma çalışması yaptı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ve bazı yetkililer olay yerine gelerek inceleme yaptı ve söndürme çalışmalarını yerinde izledi. Büyük çapta hasarın oluştuğu yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yangın alanına yaklaşarak görüntü çekmek isteyen vatandaşları buradan uzaklaştırdı. Soğutma işlemlerini de tamamlayan itfaiye ekiplerinin çoğu bölgeden ayrıldı.

İki Afgan bahçede ısınmak için ateş yakmış
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, sabah saatlerinde fabrikanın bahçesinde ısınmak için ateş yaktıkları ve yangına  neden oldukları iddiasıyla 2 Afgan çalışanı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamen kontrol altına alınarak söndürülen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığını belirterek, "Yangının paletlerden çıktığı söyleniyor ama bu araştırılacak ve çıkış nedenine ilişkin net bilgi ortaya çıkacak."  dedi.

Esenyurt'taki fabrika yangınından yeni görüntüler!Esenyurt'taki fabrika yangınından yeni görüntüler!Esenyurt'taki fabrika yangınından yeni görüntüler!Esenyurt'taki fabrika yangınından yeni görüntüler!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

180 personelle müdahale edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Esenyurt Akçaburgaz'da yaklaşık 4 bin metrekare açık alanda paletlerde yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, yangının 3 katlı ve 4 katlı iş yerlerine de sirayet ettiği belirtildi.

Yangına İstanbul Büyükşehir, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Mimarsinan, Başakşehir, Hadımköy, Bakırköy, Şişli, Fatih, Bağcılar, Kartal, Kadıköy, Sultangazi ve Silivri itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarılan açıklamada, olay yerine Hamidiye AŞ'den su tankerlerinin gönderildiği kaydedildi. Yangına, 98 araç ve 180 personelle müdahale edildiği ifade edildi.

Valilik açıklaması
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Esenyurt ilçemizde meydana gelen üç fabrikayı etkileyen yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmış olup herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • izleyin ve görün 25 Ekim 2018 18:21 merak etmeyin bu arapların fazlalıkları yakında tüm memleketi ateşe verecekler 5-10 sene içinde

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