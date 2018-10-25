Esenyurt'taki fabrika yangıyla ilgili 2 Afgan gözaltına alındı

Esenyurt'ta bir palet fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki iki fabrikaya daha sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşının ardından kontrol altına alınan yangının ardından ekipler soğutma çalışması yaptı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ve bazı yetkililer olay yerine gelerek inceleme yaptı ve söndürme çalışmalarını yerinde izledi. Büyük çapta hasarın oluştuğu yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yangın alanına yaklaşarak görüntü çekmek isteyen vatandaşları buradan uzaklaştırdı. Soğutma işlemlerini de tamamlayan itfaiye ekiplerinin çoğu bölgeden ayrıldı.

İki Afgan bahçede ısınmak için ateş yakmış

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, sabah saatlerinde fabrikanın bahçesinde ısınmak için ateş yaktıkları ve yangına neden oldukları iddiasıyla 2 Afgan çalışanı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamen kontrol altına alınarak söndürülen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığını belirterek, "Yangının paletlerden çıktığı söyleniyor ama bu araştırılacak ve çıkış nedenine ilişkin net bilgi ortaya çıkacak." dedi.

Esenyurt'taki fabrika yangınından yeni görüntüler! HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

180 personelle müdahale edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Esenyurt Akçaburgaz'da yaklaşık 4 bin metrekare açık alanda paletlerde yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, yangının 3 katlı ve 4 katlı iş yerlerine de sirayet ettiği belirtildi.

Yangına İstanbul Büyükşehir, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Mimarsinan, Başakşehir, Hadımköy, Bakırköy, Şişli, Fatih, Bağcılar, Kartal, Kadıköy, Sultangazi ve Silivri itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarılan açıklamada, olay yerine Hamidiye AŞ'den su tankerlerinin gönderildiği kaydedildi. Yangına, 98 araç ve 180 personelle müdahale edildiği ifade edildi.

Valilik açıklaması

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Esenyurt ilçemizde meydana gelen üç fabrikayı etkileyen yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmış olup herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.