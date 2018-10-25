Esenyurt'taki fabrika yangınından yeni görüntüler!

İstanbul Esenyurt'ta bulunan 3 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın bitişikteki alüminyum ve tekstil fabrikalarına da sıçradı. Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Esenyurt'ta bir palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor. Yangın büyüyerek yandaki alüminyum üretimi yapan fabrikalara da sıçradı. Binalarda bulunan kimyasallar nedeniyle ufak patlamaların olduğu bildirildi. Çıkan yangının kontrol altına alındığı da açıklandı. Twitter

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Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, "Çıkış sebebiyle ilgili bir bilgi yok. Ancak can kaybı yok, sevindirici tarafı bu. Yangının çıkış noktası palet fabrikası. Palet olduğu için de yangının yayılması hızlanmış" dedi. Twitter

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4 BİN METRE KAREDE YANGIN ÇIKTI İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise Esenyurt Akçaburgaz'da yaklaşık 4 bin metrekare açık alanda paletlerde yangın çıktığı bildirildi. Yangının 3 katlı ve 4 katlı iş yerlerine de sirayet ettiği belirtilen açıklamada, "Yangın kontrol altına alınıyor" denildi. Twitter

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