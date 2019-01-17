Esenyurt'ta şüpheli paketten el bombası ve mermiler çıktı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Haramidere Caddesi'ndeki bir sitenin kamelya kısmında masanın üstündeki şüpheli poşetten el bombası ve mermiler çıktı. Sitenin temizlik görevlisi poşeti fark edince içini açtı.
Poşette el bombası ve mermileri gören görevli durumu polise bildirdi. Polis siteye gelerek kamelya bölümünü güvenlik şeridiyle kapattı. Olay yerine gelen uzman ekiplerin çalışması sürüyor.
İşte olay yerinden kareler...
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