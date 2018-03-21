Esenyurt’ta pompalı tüfek dehşeti kamerada

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesi’nde meydana gelmişti. Yaklaşık 1 yıl önce şüpheli E.P. araç park etme meselesi yüzünden karşı grupta bulunan vatandaşlar ile kavga etti. Devam eden mesele yüzünden dün akşama E.P. ve diğer vatandaşlar arasında küfürleşmeye varan bir kavga yaşandı. E.P kavga sonrasında dün akşam saatlerinde E.S.’nin kardeşini ve esnaf olan H.Ç. isimli şahsın oğlunu bıçakla kovaladı. Araya giren E.S. olayı ayırdı ve şüpheli şahıs E.P. olay yerinden ayrıldı. Yaklaşık 1 saat sonra şüpheli şahıs E.P., E.S. yi telefonla arayarak “neden kavgayı ayırdın” diyerek küfür etmeye başladı. Bunun üzerine esnaflar toplanarak şüpheli şahıs E.P.’nin evinin önüne giderek babası ile konuşmaya gitti.

Evinin önüne kalabalığı toplandığını gören E.P. balkondan pompalı tüfekle rast gele ateş etti. Açılan ateş sonucu, olay yerinde bulunan vatandaşlardan 3’ü hafif yaralanırken E.S. ve A.K. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olaylar ise sokakta bulunan bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli şahsın ateş etmesinin hemen ardından bir vatandaşın yaralı olarak yere düşmesi, diğerlerinin yardım etmesi görülüyor. Görüntülerinde devamında ise ellerinde çocuk olan kadınların panikle sağa sola doğru koşması da görülüyor. Olay yerine ihbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edilirken Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, konu ile ilgili incelemeye başladı.